Joi, 22 iunie, Comisia de Statut a dat aviz favorabil legii de desființare a pensiilor speciale a parlamentarilor. În favoarea raportului au votat opt parlamentari, iar unul s-a abținut.

Se elimină pensiile speciale ale parlamentarilor

„Cu opt pentru și o abținere, raportul a fost adoptat și va fi transmis către Birourile Reunite Permanente ale celor două camere ale Parlamentului.” a spus președintele Comisiei comune pentru Statutul deputaţilor şi al senatorilor, Eugen Bejinariu.

Pe 6 iunie, liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a depus în Parlament, o iniţiativă legislativă care prevede eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

„Este un gest normal să îţi elimini propriile privilegii ca să ai autoritatea morală să discuţi despre veniturile altor categorii care trebuie să aibă aceeaşi soartă. Din motive ştiute doar de cei care au făcut PNRR-ul, pensiile speciale ale parlamentarilor erau ocolite de reforma pensiilor speciale, însă toată societatea aşteaptă acest lucru din partea politicienilor.

Am avut discuţii cu mulţi dintre colegi, dar mai ales cu oamenii care ne-au dat votul, iar concluzia e simplă: nu mai e timp de scuze sau acuze. Este timpul pentru vot! Eliminarea pensiilor deputaţilor şi senatorilor este o prioritate.”, anunţa Alfred Simonis pe Facebook.

Proiectul va fi adoptat luni, 26 iunie

Urmează ca luni, pe 26 iunie, proiectul să fie adoptat într-o ședință de plen comun. În prezent, sute de foști aleși beneficiază de pensii ce depășesc 15.000 de lei.

Aceasta ar fi a treia încercare de eliminare a pensiilor speciale, inițiativele din trecut picând la CCR.

Vă reamintim că tot joi, după şedinţa conducerii PNL cu reprezentanţii liberali din Executiv, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă a anunţat că legea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor şi legea cumulului pensie-salariu vor fi adoptate până la finalul sesiunii parlamentare, săptămâna viitoare.

De asemenea, Nicolae Ciucă a precizat că miniştrii PNL vor fi prezenţi la toate activităţile din legislativ.

„Magistraţii este ilegal să facă grevă, ca atare am înţeles şi am discutat la nivelul coaliţiei, am avut miniştrii de linie cu care am analizat această situaţie. Decizia pe care am luat-o astăzi a fost ca săptămâna viitoare, luni, miniştrii să fie prezenţi la toate activităţile, atât cele guvernamentale cât şi cele care urmează să se desfăşoare în Parlament, pentru a putea să soluţionăm tocmai aceste aspecte.

Unul dintre ele este legea pensiilor speciale, care va fi soluţionat şi există din raportarea ministrului Muncii acceptul la nivelul Comisiei pe conţinutul proiectului de lege, de asemenea este vorba de legea pensiilor parlamentarilor care va fi aprobată săptămâna viitoare şi legea cumulului pensiei cu salariul. Toate aceste chestiuni vor fi soluţionate până la închiderea sesiunii parlamentare, miercuri.” a spus Nicolae Ciucă.