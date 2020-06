Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține declarațiile lui Ludovic Orban potrivit cărora Renate Weber, cea care ocupă funcția de Avocat al Poporului, ar trebui demisă.

Bogdan a venit chiar cu mai multe argumente decât șeful său de partid, criticând în termeni foarte duri activitatea lui Renate Weber, în cadrul unei intervenții televizate.

”E rușinos și e degradant”

”Atunci când dânsa a vorbit despre tortură a jignit și a creat o stare de tensiune în rândul medicilor care s-au simțit timorați, jigniți, înfricoșați pentru că nu știau înspre ce se poate îndrepta această atitudine.

E rușinos și e degradant pentru un om să ajungă într-o asemenea situație, inclusiv în cea privind propunerile noastre legate de contributivitatea pe pensii, atacându-le de 2 ori la CCR, o dată tăierea și a doua oară impozitarea, spunând că e prea mare impozitarea de parcă dânsa ar putea să facă astfel de calcule.

Sau în funcție de ce făcea calculele? Nu știu pentru că nu le făcea în funcție de nivelul de trai”, a tunat Rareș Bogdan, la Digi24 Tv.

”S-a făcut de râs”

”Din punctul meu de vedere este absolut desconsiderant ceea ce a făcut pentru că a jignit o bună parte din populație și în primul rând o categorie socio-profesională care a fost absolut extraordinară în ultimele luni, vorbim aici de medici, de asistente.

Într-un moment în care medicii au contribuit decisiv la situația României care totuși înregistrează doar peste 20 de mii de îmbolnăviri și doar 1400 de victime. Am vorbit cu zeci de medici care erau terifiați, nu le venea să creadă”, a continuat europarlamentarul liberal.

”Purtăm discuții”

Conform spuselor lui Rareș Bogdan, medicii sunt revoltați de cele declarate de Avocatul Poporului la adresa lor:

”Asta e mulțumirea pentru ceea ce am făcut noi, că nu ne-am văzut cu copiii cu săptămânile, n-am dormit acasă și am trăit cu frică luni întregi că nu ne-am văzut părinții sau soțiile și am dormit la hoteluri sau izolați în vreo cameră?! Asta face un Avocat al Poporului?!”, arată liberalul că ar fi spus medici cu care a discutat direct.

”Doamna Weber a pornit în viața post-89 extrem de bine, a fost directoarea Fundației Soros, a fost un activist civic extrem de important pe frontul democrației reprezentative din România și după asta, pe modelul lui Călin Popescu Tăriceanu, a sfârșit într-un mod lamentabil. Ambii au o legătură directă pentru că propunerea de Avocat al Poporului a fost făcută exact de domnul Călin Popescu Tăriceanu.

Discutăm atât cu USR, cu colegii din PMP, discutăm și cu grupul independenților din Parlament, discutăm și cu celelalte grupuri și vom purta discuții, încercând să-i convingem inclusiv pe colegii din Pro România și din ALDE, unde sunt 3 grupări, una în jurul lui Tăriceanu, una în jurul lui Vosganian și una în jurul lui Toma Petcu”, susține Rareș Bogdan, spunând că mult mai potrivit pentru a ocupa postul ar fi fostul ministru de Externe și al Justiției, Cristian Diaconescu.