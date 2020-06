„A fost extrem de greu sa introducem Articolul referitor la Romania in aceasta Rezoluție. Săptămâni in sir de negocieri și discuții in Comisia LIBE din care fac parte in cadrul Parlamentului European și discuții și negocieri ore și zile multe in cadrul Grupului de lucru Schengen din care fac de asemenea parte.

Le multumesc colegelor mele din Cabinet, Monica, Calina și Roxana și de asemenea colegului si prietenului Dragos Tudorache (Renew)-RO, Paulo Rangel (PPE) din Portugalia, Roberta Metsola (PPE) din Malta și Evangela MITSOPOULOU (Grecia)”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Primirea României în spațiul Schengen

Dan Nica, liderul Delegaţiei europarlamentare PSD, a declarat că au fost votate, în sesiunea plenară a Parlamentului European, amendamente importante propuse de eurodeputaţii social-democraţi români privind extinderea Spaţiului Schengen şi protejarea lucrătorilor transfrontalieri şi sezonieri.

Europarlamentarul social-democrat a criticat, însă, votul europarlamentarilor PNL şi USR/Plus împotriva unei propuneri importante a PSD care ar fi putut îmbunătăţi situaţia lucrătorilor români.

„Cerem finalizarea integrării Schengen cu toate statele membre ale UE şi un nou proiect de decizie din partea Consiliului în acest sens. Am reuşit să obţinem o majoritate de voturi în plenul Parlamentului European în sprijinul aderării României la Schengen, amendamentul PSD fiind inclus în textul rezoluţiei referitoare la situaţia din spaţiul Schengen în urma pandemiei.

De asemenea, rezoluţia privind protecţia europeană a lucrătorilor transfrontalieri şi sezonieri în contextul crizei provocate de COVID-19 include, în urma votului de azi, solicitarea pe care am formulat-o să se ţină cont de faptul că tinerii şi femeile, care reprezintă cea mai mare parte a sezonierilor, sunt categorii deosebit de vulnerabile, mai ales în actualul context”, a declarat europarlamentarul Dan Nica.