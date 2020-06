Atacul lansat de Rareș Bogdan este adresat ministrului de Externe al Ungariei, Szijjártó Péter.

„Hopaaaaa!!! Jigodia lui Victor Orban ataca cel mai tolerant și democratic președinte al României din ultimii 30 de ani. Acest imberb ce se vrea jucător regional, un biet fost purtator de cuvant al FIDESZ ce s-a remarcat prin atacuri la comunitatea rroma și evreiasca din Campia Panoniei încearcă sa se facă remarcat prin atacuri fără temei la unul dintre cei mai respectați lideri politici la nivel european”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

România este stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil

„Nu le-a ieșit cu Trianonul și încearcă toate mizeriile posibile pentru a incita și ataca. Vor primi exact ce merita! ROMANIA este stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil”, a conchis acesta.

Ce l-a scos din sărite pe Rareș Bogdan

„Din pacate Presedintele Romaniei este un politician extremist anti maghiar. Implica in continuu Ungaria si guvernul ungar in campania electorala din Romania. Acum, pe deasupra, face rau in mod intentionat relatiei ungaro-romane, si nu se sfiieste sa puna piedici unor cauze care sunt importante atat pentru maghiari, cat si pentru romani”, a scris ministrul ungar pe Facebook.

„Trecerile de frontieră deschise la granița celor două state nu sunt doar simbolice, au și o însemnătate practică. Aduc mai aproape comunitățile care trăiesc la granita celor două state, respectiv înlesnește viața de zi cu zi a celor care trăiesc acolo. Vetoul deschiderii unei noi treceri de frontieră nu înseamnă altceva decât împiedicarea intenționată a aproprierii celor două națiuni. Guvernul Ungariei rămâne în continuare angajat în dezvoltarea relațiilor bilaterale, deoarece aceasta este și interesul maghiarilor care trăiesc în Transilvania și în Ținutul Secuiesc!”, a mai transmis ministrul de Externe al Ungariei, la câteva ore după decizia președintelui de a ataca legea la CCR.