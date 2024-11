Un moment neașteptat și plin de tensiune între președintele României, Klaus Iohannis, și premierul Ungariei, Viktor Orban, a devenit viral pe rețelele sociale, generând reacții aprinse și diverse interpretări în întreaga Europă.

Joi dimineață, la sosirea sa la summitul organizat la Budapesta, Ungaria, în fața camerelor de filmat, Klaus Iohannis a coborât din mașina oficială și, timp de aproape 20 de secunde, l-a ignorat complet pe premierul maghiar, care îl aștepta vizibil pentru o strângere de mână. În loc de salut, președintele român și-a aranjat sacoul și a privit în altă direcție, aparent fără să-l observe pe Viktor Orban, care a rămas lângă mașină, schițând un zâmbet discret în colțul gurii.

În cele din urmă, Iohannis și Orban au făcut o aparent cordială strângere de mână, au schimbat câteva cuvinte și au pozat împreună pentru obișnuita fotografie oficială.

Reacția președintelui român a fost rapid apreciată de internauții din Ucraina și Germania, mulți considerând că acesta este felul „potrivit” de a trata un lider cunoscut pentru relațiile strânse cu Rusia și opoziția constantă față de sprijinul acordat Ucrainei.

De exemplu, profesorul ucrainean Roman Sheremeta a împărtășit videoclipul pe rețelele sociale, însoțit de comentariul „Așa trebuie tratat orice dictator”, generând mii de reacții și distribuiri din partea cetățenilor ucraineni.

This is how each dictator should be treated!

The President of Romania Klaus Iohannis arrived on a visit to Budapest but didn’t great Viktor Orban. pic.twitter.com/R7cb5acRGP

— Roman Sheremeta 🇺🇦🇺🇸 (@rshereme) November 8, 2024