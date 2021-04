Carmen Brumă a dezvăluit că a fost dintotdeauna îngrijorată de fiul ei, iar următoarea etapă din viața acestuia o înspăimântă de-a dreptul. Iubita lui Mircea Badea a vorbit într-o emisiune la Antena Stars despre faptul că, acum odată cu pandemia i s-a reactivat această panică.

Având în vedere că urmează perioada în care copilul ei va trebui să meargă la școală, contextul actual cu pandemia de coronavirus o îngrijorează foarte tare.

Carme Brumă își aduce aminte de momentul când copilul ei a făcut prima răceala și mărturisește că aproape a făcut un „atac de panică”.

Mai aveam puțin și făceam un atac de panică

„Am avut momente când eram excesiv de îngrijorată, dar sunt „sub tratament”. Mi s-a reactivat panica pe care o aveam când el era foarte mic. Când era bebeluș îmi amintesc că prima dată când a făcut febră mai aveam puțin și făceam un atac de panică. Ziceai că e sfârșitul lumii.

Prima dată când s-a îmbolnăvit puțin mai serios la fel am fost panicată, dar acum mi-am adus aminte de ce simțeam atunci pentru că ne pregătim de școală. Am înscris copilul la școală și am simțit că parcă ar pleca în armată.

Chiar m-am gândit foarte concret și eficient. M-am gândit să-mi iau un cort și să ma mut acolo pe străduță o perioadă de câteva săptămâni”, a spus Carmen Brumă la Antena Stars.