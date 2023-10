Carmen Brumă a cucerit inimile telespectatorilor din România cu ajutorul personalității ei și al părului ei. A rămas în memoria oamenilor prin părul ei ondulat natural și prin corpul sculptat la sala de sport.

În trecut, însă, când prezenta știri la TV, ea a avut o altă coafură. Echipa ei a decis să o tundă și să îi deschidă culoarea părului, însă rezultatul final a fost unul dezastruos.

Vedeta avea părul roșu. Arăta caraghios, așa că nu a putut intra pe platourile de filmare.

„Am avut o perioadă de extravaganță forțată! Nu a venit în mod firesc de la mine. Prezentam știri acum foarte mulți ani și la televiziunea la care lucram era o etapă de transformări.

Tuturor prezentatorilor ni se făcea o freză nouă, un look nou. Eu aveam un păr voluminos și nu intra părul în cadru, așa că au decis să îmi mai tundă din el și să îmi deschidă părul, iar eu eram brunetă atunci.

Eu, având foarte puțin timp la dispoziție pe atunci pentru că m-am dus între jurnale pentru această schimbare.

Nu știu ce s-a întâmplat și a cui a fost greșeala, oricum era un stilist din străinătate. Cert este că era un roșu Ferrari, era îngrozitor.

A fost o problemă pentru că trebuia să mă întorc la jurnal, trimiteam poze și oamenii se speriau de cum arătam, iar în ziua respectivă nu am mai prezentat eu, m-a înlocuit cineva până când am reușit să fac o culoare rezonabilă. Așa că am avut o perioadă de roșcat în viața mea forțat… Să zicem că perioada aceea a fost extravaganța mea”, a povestit vedeta pentru Playtech Știri.