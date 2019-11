Carmen Brumă a participat joi seara la Gala Unica 2019, organizată la Palatul Bragadiru.

Cu puțin înainte de ora 21:00, iubitei lui Mircea Badea i s-a făcut rău și a fost ajutată de către jurnaliști să nu se accidenteze.

Carmen Brumă le-a spus medicilor de pe ambulanță veniți la fața locului că se simte obosită și pune leșinul pe seama oboselii.

În prezent, iubita lui Badea se simte mult mai bine, notează unica.ro.

Relația cu Mircea Badea

Carmen Brumă și cu Mircea Badea sunt împreună de mai mult de 19 ani. Aceasta a făcut public secretul longevității relației lor.

‘Nu știu cum am reușit. Nici nu ne-am propus. Cred că a contat și lucrul acesta. Am zis: Nu ne-am propus să fim pe viață, să facem un copil, ci pur și simplu am trăit în mod firesc ce ni s-a întâmplat. E adevărat, am trăit doar noi doi, am încercat să ținem terții cât mai departe și uite unde am ajuns.

Cred că e important să existe de la început o potriveală normală, firească, nu cea impusă, în care tu o forțezi. Tu știi că lui îi place fotbalul și atunci te prefaci: Dacă ai făcut chestia asta, la un moment dat nu o să mai meargă pentru că ție nu îți place fotbalul. La noi nu a fost nevoie, noi nu ne-am prefăcut, au existat lucrurile în mod natural, neforțate și de aici am lucrat, restul e negociere”, a zis Carmen Brumă, în urmă cu un an, pentru dcnews.ro.

Cei doi au împreună un băiețel de cinci ani, pe care îl cheamă Vlăduț.

Cum vede Carmen Brumă căsătoria

Deși sunt împreună de aproape 20 de ani, aceștia nu și-au oficializat relația în fața altarului dar sunt mai apropiați decât cei care o fac.

De când sunt împreună niciunul dintre ei nu s-a gândit vreodată la legalizarea acestei relații. Din punctul de vedere al vedetei, căsătoria nu este un subiect care să o preocupe.

„Până și cei din presă au obosit, cred, să ne întrebe asta….iar dacă încercai să pui întrebarea pe ocolite, să știi că răspunsul e același (râde). Pe noi nu ne-a preocupat și nu ne preocupă subiectul. Îmbrac rochia de mireasă ori de câte ori am ocazia în diverse pictoriale sau prezentări de modă, dar nu mă gândesc să ajung în fața altarului.’, a spus vedeta.

