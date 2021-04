Fiica acestui candidat care consideră că a fost defavorizat de comisia de concurs, a preluat „ostilitățile” si vrea ca în acest caz să se facă lumină. I se pare nedrept, spune Loredana Oprea, ca un concurs să fie fraudat „pe față”.

“Vã contactez pentru a vã relata o situatie petrecutã sãptãmâna trecutã în satul Epureni, comuna Epureni, judetul Vaslui . Vã scriu în calitate de fiicã a unui candidat, Miticã Oprea, de 53 de ani, pentru a vã arata exact cum a stat situatia si ce jocuri se fac în aceastã institutie. Totul a început când pe site-ul primãriei a fost postat anuntul cu privire la acest concurs în care erau prezentate toate datele necesare.

Tatãl meu a luat decizia de a participa la acest concurs deoarece am cãzut de comun acord cã se încadreazã si din punct de vedere al cerintelor si din punct de vedere al statutului sãu în comunitate desi, înainte de concurs, persoana care a “câștigat” concursul a anuntat în sat cã totul este o formalitate si locul este deja ocupat de ea, lucru pe i l-am adus la cunostintã prin telefon atât doamnei primar cât si doamnei director al scolii, însã am fost luati peste picior”, se arată în plângerea Loredanei Oprea și a tatălui ei, Mitică Oprea.

Scandal pentru postul de om de serviciu

„În prima zi în care se putea depune dosarul, tatăl meu s-a prezentat la secretariatul școlii cu dosarul complet însă i-a fost respins pe motiv că nu are adeverința medicală conformă și că trebuie sa își scoată o adeverință de la medicul specialist în medicina muncii. Cu el s-a prezentat și o altă candidată căreia i-a fost respins dosarul pe acelasi motiv. A doua zi, tata s-a prezentat la clinica privatã dr. Stoian-Ungureanu din Bârlad de unde a scos aceastã adeverintã si a depus dosarul. În toatã aceastã perioadã nu a mai fost contactat de nimeni pentru a i se aduce la cunostintã anumite reguli de desfășurare în ceea ce priveste concursul și nici nu au fost afișate prin alte canale de socializare sau internet.”, scriu cei doi Oprea.

„Pe data de 1 Aprilie s-au desfãsurat cele 3 probe de concurs : proba scrisã, proba practica si interviul. La aceste probe s-au prezentat 4 persoane : Tata -Oprea Miticã, si încã trei femei. Proba scrisã a constat în zece întrebãri grilã cu rãspunsuri multiple la care punctajele obtinute au fost urmãtoarele : Oprea Mitica – 90 de puncte, T.V.- 100 de puncte , celelalte femei având 50 si 75 de puncte. Acestea s-au retras si au rãmas „în joc” doar tata si doamna T.

La retragerea din concurs, doamna Z. a fost cinstitã si a declarat de fatã cu ceilalti participati cã se retrage si din motiv cã nu a avut adeverinta conformã si adeverinta ei medicalã este luatã de la medicul de familie din sat, dar dosarul i-a fost acceptat asa. Proba practicã a constat în descrierea verbalã a unor tehnici de curãtenie însã tatãl meu a fost depunctat deoarece nu avea “costum de protectie” însã nu a fost informat cã ar trebui sã aibã si în regulamentul concursului nu era specificat acest lucru, însã cealaltã candidatã a venit pregãtitã cu cizme de cauciuc , combinezon, mãnusi si bonetã pe cap.

La auzul faptului ca urmeazã sa fie depunctat din acest motiv, tatăl meu a invitat comisia de evaluare într-o salã vecinã unde altã angajata a scolii fãcea curãtenie fãrã sã fie echipatã si i-a întrebat cum este posibil sã îi cearã lui ceva ce nici mãcar angajatii lor nu respectã. S-a ales cu o ridicare din umeri din partea presedintelui de comisie.”, relateazã Loredana Oprea si tatăl ei, candidatul respins, potrivit vremeanouă.ro

Un candidat este revoltat

„La interviu, ambii candidati au obtinut punctaj maxim, desi CV-ul tatãlui meu vorbeste de la sine, iar doamna în cauzã are 10 clase si mari carente în a vorbi si a scrie corect în limba românã (lucru pe care vã rog din suflet sã îl testati cumva dacã aveti îndoieli). Dupã aceste probe, am decis de comun acord sã facem o contestatie, în ziua concursului, o voi atasa acestui e-mail. Pentru prima contestatie nu am primit rãspuns în scris, însã i-au acordat punctajul de la proba practicã deoarece nu au avut cum sã dovedeascã faptul ca tata ar fi trebuit sã dețină costumatie de protectie.

La finalul primei zile de concurs, am primit rezultatul contestatiei prin telefon si s-a afisat la scoalã rezultatul, moment în care am decis cã a doua zi vom depune a doua contestatie.În aceeasi seara, au ajuns la noi informatii cã nici doamna T V. nu are adeverintã conformã, însã dosarul i-a fost acceptat.

Ce doresc sã vã mai relatez pentru a putea lega foarte bine puzzle-ul, sunt urmãtoarele aspecte : Cea care a câstigat a lucrat în locul socrului ei ani de zile în scoalã pe acelasi post, cu acordul doamnei director . Socrul ei este fost viceprimar, actual consilier iesit la pensie de pe acest post.

Presedintele comisiei a fost un consilier local, prieten de familie si coleg de partid cu socrul doamnei care a câstigat si care acum se laudã prin sat cã a dat <<taxã>> de 3000 de lei pentru a câstiga concursul! Am fost hãrtuiti, atât eu cât si tatãl meu, de cãtre persoane din sat si din administratia comunei, pentru a ne retrage contestatiile. Vã rugãm sã reanalizati dosarele si reorganizarea concursului cu o comisie total strãinã si, eventual, testarea candidatilor pentru a vedea nivelul lor de limba romanã (cerintã din anuntul de angajare).”, au mai scris Loredana si Miticã Oprea în plângerea trimisă la ISJ Vaslui.

„Am solicitat compartimentului juridic sã facã o anchetã la Scoala Epureni, împreunã cu inspectorul de specialitate care a supervizat acest concurs. Dupã finalizarea anchetei vã vom comunica rezultatul. Sunt si eu extrem de curioasã sã vãd rezultatul”, a precizat inspectorul general Loredana Roman.