Multă vreme cel mai iubit, mai ales după promovarea miraculoasă reușită la finalul sezonului trecut, Ovidiu Burcă nu mai este favoritul suporterilor dinamoviști. Fanii câinilor i-au cerut demisia lui Burcă, în această seară, după Dinamo – Poli Iași 0-0, meci care a consemnat al optulea joc fără victorie al alb-roșiilor. Mai mult de atât, jucătorii din Ștefan cel Mare, nu au reușit decât un gol în toată această perioadă.

Suporterii lui Dinamo și-au vărsat nemulțumirile pe Ovidiu Burcă la finalul meciului cu moldovenii. A fost o nouă prestație modestă a favoriților. Asta a declanșat noi reproșuri ale suporterilor la adresa tehnicianului dinamovist.

După 90 de minute chinuitoare, în care „câinii” au prestat un fotbal de slabă calitate, suporterii și-au pierdut răbdarea. La final, au scandat „Demisia, demisia!”. După cum se poate înțelege, tribuna a cerut demisia lui Ovidiu Burcă.

Jucătorii și omul de pe banca lui Dinamo s-au strâns în fața peluzei după fluierul final, unde au fost apostrofați de ultrași. Antrenorul nou-promovatei n-a întreținut disputa cu pretențioșii fani ai lui Dinamo. Și-a văzut de drum spre vestiare, evitând orice tip de dialog cu fanii. În schimb, în drum spre tunel, i-a aplaudat pe cei prezenți la Tribuna I.

Singurii mai îngăduitori au fost fanii din Peluza Sud, singurii din tot stadionul care i-au aplaudat pe fotbaliștii dinamoviști.

La finalul jocului, Ovidiu Burcă a anunțat că nu renunță, în ciuda scandărilor suporterilor.

„Ca o primă impresie după meci, am avut câteva situații, am împins jocul spre poarta lor. Simt că pe jucători îi apasă situația asta, e prea multă crispare uneori, ai nevoie de liniște, de creativitate. Am avut câteva ocazii importante, jocul l-am dominat în repriza secundă, dar din păcate ne-a lipsit golul.

Din păcate încă nu reușim să înscriem de o lungă perioadă de timp, e o situație apăsătoare și i-am simțit pe băieți crispați. (…) Ca antrenor, când pierzi ești un pic singur, dar nu asta e important. Oamenii și-au pierdut răbdarea, suporterii nu sunt obișnuiți ca echipa să piardă. E un moment dificil, dar cred că avem capacitatea să întoarcem acest moment.

Nu e trist, ce s-a întâmplat anul trecut rămâne, îmi place să trăiesc ancorat în prezent. În viață trebuie să privești doar înainte, oamenii au fost supărați, dar nu cred că de modul cum s-a prezentat echipa azi. (…) Dincolo de faptul că pot fi un antrenor bun sau nu, voi rămâne un om de caracter, un om de bun simț, fotbalul mi-a șlefuit caracterul și n-am să mă abat de la drumul meu” a declarat Ovidiu Burcă, după Dinamo – Poli Iași, 0-0.