Ordonanța 130 a fost adoptată pe 31 iulie și publicată în Monitorul Oficial 705/06.08.2020 și reglementează cadrul de acordare al fondurilor europene pentru a ajuta companiile să depășească actuala perioadă în care sunt afectate economic de pandemia COVID-19, prin intermediul celor 3 scheme de sprijin: Microgranturi (2.000 euro), Granturi pentru capital de lucru (15% din cifra de afaceri înregistrată în 2019, dar nu mai mult de 150.000 euro/companie și 250.000 euro/grup) sau Granturi pentru investiții (între 50-200.000 euro, se punctează să solicite triplul profitului din 2019).

Măsura 3 – „Granturi pentru investiții” beneficiază de o alocare de 550 milioane euro și o grilă de punctaj potrivit căreia se punctează maxim să fie solicitat un grant egal cu triplul profitului înregistrat în 2019.

„Un aspect foarte important este acela că nu se solicită experiență în domeniul respectiv, astfel că orice companie cu profit în unul din ultimii 2 ani poate solicita finanțare nerambursabilă pentru o activitate eligibilă, prevăzută de Anexa 3, aferentă Măsurii 3 – Granturi pentru investiții. Astfel, orice companie cu profit operațional de 70.000 euro se califică să acceseze grantul de 200.000 euro dacă dorește să realizeze investiții într-o activitate eligibilă din Anexa 3. Tot pentru punctaj maxim, activitatea respectivă ar trebui să aibă sold negativ în balanța comercială a României, iar beneficiarii să cofinanțeze cu 45,1% pe zona București – Ilfov și 35,1% în țară”, a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors, una dintre cele mai dinamice companii de consultanță specializate în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat pentru companii cu activitate pe piața din România.

Potrivit informațiilor publicate, din alocarea de 550 milioane euro, 82,5 milioane euro revin București-Ilfov, respectiv circa 412 companii finanțate, cu condiția să existe companii care solicita grantul maxim. La nivel de județe, reiese că vor fi finanțate circa 65 de companii/județ, cu un grant maxim de 200.000 euro.

Noi activități eligibile finanțării prin Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru

Comparativ cu forma supusă consultării, Ordonanța 130 a introdus noi activități pentru a fi finanțate pe Măsura 2 – „Granturi pentru capital de lucru”: prelucrare carne, pește, fructe, lactate, activități de tipărire, comerțul cu amănuntul de cărți, ziare, aparate foto-video. Agențiile de publicitate, companiile care activează în creație și interpretare artistică, învățământ, telecomunicații și IT sunt de asemenea eligibile.

Pentru Măsura 2 – „Capital de lucru” nu există punctaj, motiv pentru care este recomandat ca aplicanții să fie pregătiți și să depună în prima zi documentația pentru a-și maximiza șansele de a câștiga proiectele. Având în vedere alocarea de 350 milioane euro, la o medie de 100.000 euro/companie, ne putem aștepta la un maximum de 3.500 de companii finanțate, respectiv circa 83/județ.

„Recomandăm companiilor să achiziționeze semnătura electronică și să demareze pregătirea documentației, bugetul, câte două oferte pentru fiecare echipament sau să urmărească ceea ce se comunică pe acest subiect și să depună proiectele în prima zi/primele zile de la deschiderea sesiunii având un punctaj de 100 de puncte sau minim 90 puncte, întrucât nu știm exact câte companii vor aplica și cu ce punctaj vor intra în alocarea financiară. Totodată, pentru o siguranță sporită în pregătirea documentelor necesare și șanse în plus ca proiectul să fie corect depus, recomandăm apelarea la serviciile unei companii de consultanță specializate. Tocmai de aceea am deschis birouri regionale și am mărit echipa de specialiști în țară pentru a veni în sprijinul companiilor care doresc finanțare pentru schemele de ajutor propuse de Guvernul României și finanțate prin fonduri europene”, a adăugat Roxana Mircea.