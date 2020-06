După ce Dan Vîlceanu a spus că Eugen Teodorovici „a făcut la un moment dat un material către Guvernul Dăncilă prin care spunea riscurile la care este supusă economia românească…”, Teodorovici a intervenit, subliniind: „Și soluțiile, și soluțiile”. Dan Vîlceanu a continuat: ”… dacă pensiile ar fi fost crescute în condiții normale, nu în criză, atenție, în condiții normale ale economiei”. „Tocmai de asta am zis: moțiune de cenzură în septembrie și la 1 octombrie aplicăm pensiile – n.r. mărirea pensiilor”, scrie DC News.

Vîlceanu consideră că din Opoziție, Teodorovici ar aplica legea, dar nu și atunci când era la putere.

„Domnul Teodorovici ar fi aplicat legea acum, cât e în Opoziție, dar când era la Putere nu voia s-o aplice”, a afirmat Vîlceanu. Teodorovici l-a întrebat: „Dom`ne, v-a obligat cineva să luați guvernarea?”. ”Nu, eu v-am spus că nu voiați s-o aplicați când erați la guvernare și acum vreți s-o aplicați” a mai spus Vîlceanu.