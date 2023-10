Fâșia Gaza. Armata Israelului a pătruns vineri noaptea spre sâmbătă dimineață în Fâșia Gaza. A intrat pe teritoriul palestinian prin partea de nord a Fâșiei Gaza.

Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliane, a spus că soldații israelieni „au intrat în partea de nord a Fâșiei Gaza, și-au extins operațiunile la sol peste noapte și rămân pe teren”. Potrivit spuselor sale, Țara Sfântă va deschide linii de aprovizionare umanitară pentru populația palestiniană care s-a refugiat în sudul Fâșiei Gaza.

Deși nu se vorbește despre o invazie militară, în mediul online circulă imagini cu coloane de tancuri. Comunicațiile cu Fâșia Gaza au fost întrerupte complet, vineri noapte. De dimineață, Hamas a anunțat că luptă împotriva armatei israeliene în interiorul Gaza.

