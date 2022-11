„One Floreasca Towers beneficiază de o poziționare unică, într-unul dintre cele mai exclusiviste și unice cartiere, în inima celui mai important centru de business al Bucureștiului, cu acces imediat la numeroase facilități, mall-uri, precum și la o linie de metrou. Succesul pe care l-am avut cu dezvoltări similare situate în zonele învecinate, precum One Verdi Park și One Herăstrău Towers, ne oferă premisele pentru încă o nouă dezvoltare rezidențială extrem de dorită”, a declarat Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.

One Floreasca Towers va include două turnuri înalte de 14 etaje fiecare, situate pe un teren de 5.600 mp pe strada Gara Herăstrău. Dezvoltarea are o suprafață construibilă totală de peste 35.000 mp. Pe lângă numeroasele facilități special concepute pentru această dezvoltare și cele patru spații comerciale, ansamblul rezidențial va beneficia și de două niveluri de parcare subterană, cu 254 de locuri de parcare.

La One Floreasca Towers, clienții au acces la o gamă largă de unități rezidențiale, de la studiouri de 50 mp, apartamente cu un dormitor de aproximativ 60 mp, apartamente cu două dormitoare cu suprafețe cuprinse între 87 și 107 mp, la apartamente cu trei dormitoare și suprafețe între 130 și 269 mp. Punctul de referință al dezvoltării va fi reprezentat de colecția limitată de penthouse-uri exclusiviste cu tavan înalt și ferestre din podea până în tavan, cu vederi panoramice superbe către Lacul Floreasca. Opțiunile de achiziționare pentru aceste apartamente includ cinci rate egale de 20% plătite pe durata construcției dezvoltării și o opțiune cu un preț de achiziție redus la plata integrală în avans.

One Floreasca Towers este situat vizavi de Promenada Mall, oferind acces rapid la Parcul Herăstrău, cartierele Floreasca și Dorobanți, centrul comercial One Gallery din cadrul One Floreasca City, precum și către multiple puncte de interes din oraș: servicii comerciale și activități de agrement, restaurante, cafenele, săli de sport. Mai mult, One Floreasca Towers va beneficia de acces la metrou în imediata apropiere.

Cine este One United Properties?

ONE UNITED PROPERTIES este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase.

Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020.

Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în multiplii indici BET și STOXX, în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergente.