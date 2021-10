OMV Petrom se alătură programului Generația Tech. Oferă 120 de burse de specializare în IT&C pentru tineri din București și Pitești

Bursele Generația Tech oferă formare și specializare gratuită în Competențe digitale și Dezvoltare web – nivel începător sau intermediar și sunt destinate tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani cu domiciliul fie în București, fie în Pitești, și care au cunoștințe de bază de limba engleză, pot susține un ritm intens de studiu timp de patru luni și doresc să deprindă aptitudinile necesare pentru a avea o carieră în domeniul tech.

Tinerii admiși vor beneficia de pregătire profesională

Odată admiși în program, tinerii vor beneficia de pregătire profesională în competențe digitale și dezvoltare web de nivel începător sau avansat și, după absolvire, de sprijin în carieră, prin ateliere de angajabilitate care le vor facilita obținerea de joburi sau internship-uri în domeniul IT&C la companii locale.

Prin parteneriatul cu Digital Nation, OMV Petrom asigură șanse egale la educație, sprijin în digitalizare accelerată și implicare activă în dezvoltarea locală a comunității de tineri din orașele București și Pitești.

„Suntem bucuroși să putem aduce cu ajutorul partenerului nostru OMV Petrom pentru prima dată programul Generația Tech și în București și Pitești. Succesul pe care l-am avut în ultimii ani în țară, ne demonstrează cât de mare este nevoia tinerilor români de a dobândi competențe digitale și de a beneficia de ajutor la angajare. Scopul nostru este să derulăm acest program an de an pentru tot mai multe orașe din România și să oferim pieței de muncă tineri profesioniști competenți, care să-și găsească locul potrivit în companii autohtone sau care să se dezvolte ca antreprenori. Tocmai din acest motiv suntem încântați să avem parteneri ca OMV Petrom, companii care înțeleg nevoia de a ajuta și stimula tinerii să rămână în țară sau în orașele în care s-au născut pentru a contribui la creșterea economiei locale”, a menționat Paul Apostol, Fondator Digital Nation.

Înscrierile se fac online în limita locurilor disponibile

Conform unui studiu pe LinkedIn, angajatorii au nevoie de un mix de competențe în continuă schimbare. Dacă știu să recunoască și să dobândească aptitudinile cele mai căutate de pe piața muncii, tinerii pot avea un avantaj la începutul carierei. Și în timp ce competențele „soft” cerute de companii tind să se schimbe, cele mai căutate aptitudini cu componente IT&C evoluează rapid, datorită în mare parte transformării continue a tehnologiei moderne.

Înscrierile se fac online, în limita locurilor disponibile, pe GeneratiaTech.ro/Bucuresti și GeneratiaTech.ro/Pitesti.

Ce este Generația Tech

Generația Tech este programul național care produce schimbări la nivel local, acolo unde construiește comunități locale de învățare, digitalizare și dezvoltare. Generația Tech inspiră sau schimbă destine profesionale, în mijlocul unor comunități de susținere.

Programul Generația Tech este răspunsul Digital Nation la nevoile de digitalizare ale României, o țară în care doar 29% din populație are competențe digitale de bază și doar 7% din populație a participat la un program de training sau educație continuă, ceea ce face ca țara noastră să fie pe ultimul loc în Europa în termen de index de digitalizare, conform raportului de țară McKinsey, Rise of the Digital Challengers (2019).

Ajuns deja la cea de-a patra ediție, programul de specializare în IT&C Generația Tech a demarat în 2019 cu sprijinul Google.org, și a produs până în prezent peste 1.700 de noi specialiști în IT & digital din peste 20 de orașe din țară. Peste 90% dintre cursanții care au participat la atelierele de angajabilitate din cadrul programului au ajuns la cel puțin un interviu cu o companie tech după absolvire, iar 32,5% dintre aceștia au obținut chiar și primul lor job sau internship în IT, imediat după absolvirea cursurilor de formare.