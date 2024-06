În privința producției de hidrogen, Christina Verchere a indicat că se așteaptă ca Rafinăria Petrobrazi să devină principalul producător regional de combustibili regenerabili până în 2028.

OMV Petrom și-a extins și accelerat planurile și țintele în domeniul energiei regenerabile, având în vedere o capacitate brută de aproximativ 2,5 GW până în 2030. De asemenea, compania și-a crescut obiectivul în mobilitate electrică, planificând să instaleze între 500 și 5.000 de puncte de încărcare electrică până în 2030.

În cadrul unui interviu acordat Agerpres, Christina Verchere a discutat și despre Strategia 2030 a companiei, inclusiv despre achizițiile de parcuri fotovoltaice și despre taxa de solidaritate achitată de OMV Petrom.

Întrebată care este stadiul implementării obiectivelor prevăzute în strategie și dacă au apărut modificări, aceasta a răspuns:

„Strategia 2030 pe care am prezentat-o în decembrie 2021 s-a dovedit rezistentă într-un context fără precedent, cu o volatilitate foarte mare, în care ne-am confruntat cu crize succesive de sănătate şi energie şi tensiuni geo-politice. În pofida acestor perioade turbulente, ne-am îndeplinit cu succes angajamentele, am continuat să mergem mai departe în transformarea noastră şi am continuat să oferim clienţilor noştri gaze naturale, energie electrică şi carburanţi, precum şi produse cu emisii scăzute de carbon.

În mai puţin de trei ani de când am lansat strategia, am realizat multe: am început să dezvoltăm cea mai mare resursă de gaze naturale din UE – Neptun Deep, am pus bazele celui mai mare portofoliu solar şi eolian din România şi am demarat cele mai mari investiţii pentru un transport mai curat, prin producţia de combustibili sustenabili şi reţeaua de încărcare a vehiculelor electrice.

Aceste proiecte majore ne dau încrederea că putem fi lideri ai tranziţiei energetice în România şi SEE şi de a ne menţine ambiţia de operaţiuni Net Zero până în 2050.

Uitându-ne la ceea ce s-a schimbat, este mai degrabă o accelerare a unor proiecte, ceea ce ne-a determinat să stabilim obiective mai ambiţioase pentru 2030. Ne-am extins şi accelerat planurile şi ţintele de energie regenerabilă, ne propunem acum circa 2,5 GW de capacitate brută faţă de mai mult de 1 GW înainte, inclusiv parteneriate.

De asemenea, ne-am crescut obiectivul de mobilitate electrică de la 500 la 5.000 de puncte de încărcare electrică până în 2030. Am mărit distribuţia de dividende la circa 50% din fluxurile noastre de trezorerie din activitatea de exploatare până în 2030, în medie, faţă de cifra 40% pe care o aveam înainte, şi am stabilit un interval anual de 40-70% din fluxurile din trezorerie din activitatea de sub formă de dividende”.