George Guci este cel care a introdus în România varianta all-inclusive. În urmă cu mai bine de un deceniu a adus în țara noastră acest concept. Nu a făcut-o ajutat, ci prin experiențele pe propria piele trăite în afara României.

Pionierul all-inclusive din România, lovit de pandemie

Antreprenorul are două hoteluri în Mamaia, pe care le-a „dotat” cu all-inclusive. Apoi, a încercat cu succes și varianta ultra all inclusive.

Acum, pandemia l-a lovit extrem de dur în afacere. A suferit extrem de multe pierderi din cauza neîncrederii oameni. Spune că nu a avut susținere nici din partea statului. „Toate costurile suportate de mine. Nu am primit niciun ajutor de nicăieri. E foarte greu de spus dacă vom recupera piederile. Am personal ca și când aș fi la capacitate maximă.

Îmi e greu să ii dau afară. Sunt 97 de angajați aici la Modern la 161 de camere are hotelul. Cea mai dureroasă poveste e că nu am beneficiat de șomaj tehnic. Noi nu aveam activitate, atunci eram în pauză. Nu ne-am încadrat în nicio condiție. Nu eram în activitate și nici nu am câștigat cu 25 la sută mai puțin ca anul tecut. Am pus 40 de angajati în șomaj. La 1 aprilie trebuia să îi angajez, dar nu i-am putut chema la lucru pana la 1 iunie. Cât nu au fost la muncă, nu au avut niciun venit. Nu am avut niciun ajutor. 0.

Sunt 350.000 de oameni care lucrează în branșa asta. E inadmisibil să nu îți pese de ei. Și companiile conexe, la fel de afectate. Nu s-a întââplat nimic. Asta m-a durut cel mai tare”, a spus antreprenorul.