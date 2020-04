Fostul ministru al muncii, Olguța Vasilescu, face un apel către Guvern să modifice ultima ordonanță militară. Până a scrie despre apel, cred că trebuie puțin explicat contextul în care apare cererea ei.

Sunt peste un milion de români în șomaj tehnic și nu se știe câți dintre aceștia vor mai avea la ce loc de muncă să de întoarcă. Criza economică va aduce după sine o scăderea a puterii de cumpărare, urmată de o scădere a cererii, urmată și ea de concedieri pentru că nu mai este nevoie de muncitori dacă nu se mai cer produsele. În aceste condiții a devenit aproape miraculos când vedem unități de producție care nu își închid sau restrâng activitatea, acestea fiind în general din zona industriei alimentare.

Numai că ultima ordonanță militară pare că blochează și aceste unități. Se interzice exportul de grâu, iar ministrul Agriculturii a explicat că trebuie menținute rezervele până la următoarea cultură. Aceeași ordonanță spune că se interzice și exportul de biscuiți, iar asta este deja puțin mai grav.

Ordonanța care provoacă șomaj

Dacă în cazul grâului singurii afectați sunt comercianții acestor cereale, ele rămânând în continuare depozitate ca materie primă, în cazul biscuiților vorbim de un produs finit. Iar pentru a devenit finit este nevoie de muncitori. Și apare o întrebare logică: de ce ar provoca Guvernul apariția a noi șomeri prin retrângerea activității unor fabrici. Pentru că asta se întâmplă când restrângi piața unui produs finit, oamenii pleacă acasă că nu mai au ce munci, că produsele lor nu se mai vând. Un răspuns ar putea fi faptul că avem o criză mult mai gravă a grâului despre care Guvernul nu vorbește. Biscuiți se fac și din grâu. Dar să revenim la cererea fostului ministru al Muncii.

Olguța Vasilescu atrage atenția guvernului asupra acestui aspect, dând exemplul a două fabrici din Craiova, oraș pentru conducerea căruia va candida la umătoarele alegeri locale.

Vasilescu cere Guvernului să modifice ultima ordonanță militară, care prevede interzicerea exportului de biscuiți. Iată ce scrie fostul ministru pe pagina sa de socializare:

Apel către guvernul României!

”Modificati ordonanta militara care prevede interzicerea exportului produselor de panificatie gata ambalate! Firma de biscuiti ETI, pe care am reusit cu greu sa o convingem sa deschida doua fabrici la Craiova, exporta, in proportie de 80 la suta, biscuiti si alte produse fabricate aici, in tari din UE si spatiul ex sovietic. O facea inainte de criza si e normal, daca nu chiar imperativ, sa o faca si in aceasta perioada de criza! Statul roman castiga, nu pierde nimic! In schimb, firma poate pierde pietele de desfacere! Castigate cu greu! Nu merg pe retorica celor care spun ca sunt persoane care vor ca Romania sa piarda si pietele pe care le mai are pentru export… Cred ca e vorba de o simpla greseala… Reveniti asupra ei! Credeti ca supravietuim crizei daca mancam mai multi biscuiti?”