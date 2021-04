Într-o postare pe pagina personală de Facebook, fostul ministru PSD al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, o contrazice pe Raluca Turcan. În centrul discuției este legislația din domeniul pensiilor, dar și în legătură cu ajutorul pentru familiile medicilor morți de COVID-19.

Mai exact, Olguța Vasilescu susține că inechitățile din sistemul de pensii pot fi corectate de Legea pensiilor, pe care actualul ministru al Muncii, Raluca Turcan, refuză să o aplice. Primarul Craiovei amintește că știe foarte bine legislația deoarece a lcurat la o astfel de lege.

Totodată, Olguța Vasilescu susține că își amintește toate promisiunile făcute de Raluca Turcan cu privire la elimianrea pensiilor speciale, un lucru despre care acum nu se mai vorbește

„Doamna Turcan, inechitatile la care v-ati referit, persoane cu acelasi punctaj, dar care au iesit in ani diferiti la pensie si de aceea au pensii diferite, sunt corectate de Legea pensiilor pe care refuzati sa o aplicati. Stiu bine despre ce vorbesc, deoarece am lucrat la o lege pe care, in continuare, va incapatanati sa nu o cititi, sub motivarea ca veniti cu una mai buna care ar privi si pensiile speciale.

Ceea ce e imposibil, in afara faptului ca ati trece pe contributivitate toti “specialii”, desi in fraza urmatoare ati afirmat ca nu veti face asta. Imi amintesc promisiunile dvs din campanie ca veti elimina pensiile speciale din prima zi, lucru despre care acum spuneti ca nu vreti sa mai vorbiti…”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

Obligațiile Ministerului Muncii

Fostul ministru al Muncii a vorbit și despre compensațiile pentru familiile medicilor decedați în urma infectării cu noul coronavirus. Potrivit acesteia, Ministerul Muncii are obligația de a face toate normele metodologice și nicidecum Parlamentul, sau PSD-ul.

„In ceea ce priveste legea PSD referitoare la compensatiile pentru familiile medicilor decedati de COVID, daca nu ati aflat, ministerul condus de doamna Alexandru si apoi de dvs avea obligatia sa faca normele metodologice, nu parlamentul, nu PSD. Deci nu Marcel Ciolacu nu stie despre ce vorbeste, ci dvs nu intelegeti ce aveti de facut in ministerul pe care il conduceti”, a mai scris Lia Olguța Vasilescu.

De menționat este faptul că, precizările Olguței Vasilescu vin după ce ministrul Muncii, Raluca Turcan, i-a dat miercuri o replică acidă liderului PSD Marcel Ciolacu după ce acesta a numit-o ‘ministru-catastrofă’ care se face de râs la fiecare apariție publică.

Întregul scandal a pornit după ce Raluca Turcan a afirmat ca Guvernul pregătește o lege pentru acordarea de ajutoare familiilor medicilor morți de COVID-19, iar Marcel Ciolacu a spus că o lege în acest sens a fost votată deja în Parlament.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea