Cancelarul Germaniei a precizat că există un consens asupra acestui punct. Poziția vine după ce aliații Ucrainei au acceptat să furnizeze în special tancuri grele şi rachete cu rază mai lungă de acţiune.

Rachetele GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) ar putea aproape dubla raza de acţiune a forţei de lovitură ucrainene și vor fi incluse în noul pachet de ajutor militar, a anunțat Pentagonul.

„Tancurile germane ne ameninţă din nou”, a spus joi Vladimir Putin, făcând o paralelă între campania sa militară din Ucraina şi războiul împotriva nazismului, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la victoria sovietică împotriva armatelor lui Hitler la Stalingrad. „Cuvintele lui se înscriu într-o serie de comparaţii istorice absurde pe care le foloseşte pentru a-şi justifica atacul asupra Ucrainei”, a fost replica lui Olaf Scholz.

„Or, nimic nu justifică acest război”, a adăugat el. „Împreună cu aliaţii noştri, furnizăm Ucrainei tancuri de luptă pentru ca aceasta să se poată apăra. Am cântărit cu atenţie fiecare livrare de arme, în strânsă coordonare cu aliaţii noştri, începând cu America. Această abordare comună face posibilă evitarea unei escaladări a războiului”, a mai spus cancelarul german.

Olaf Scholz a precizat că în discuţiile telefonice pe care le-a avut cu preşedintele rus de la începutul conflictului, Vladimir Putin „nu l-a ameninţat” personal, nici pe el, nici Germania.

Polonia, atac la Olaf Scholz: Cred că e greşit, din cauză că-i dă oxigen lui Putin şi nu realizează nimic

Politica ucraineană a Berlinului a crescut neîncrederea în Germania, declară Bild Mateusz Morawiecki.

”Aş spune că acum un an exista multă încredere în Germania, în multe alte ţări, iar acum, acest pendul se îndreaptă către neîncredere”, spune el, ”mai ales în familia ţărilor din Europa Centrală şi de Est care sunt membre ale Uniunii Europene (UE)”.

”Germania are potenţialul de a oferi mult mai mult sprijin decât a oferit până acum, are putere de decizie în UE, are bani pentru Ucraina, are putere diplomatică”, enumeră şeful Guvernului de la Varşovia.

În pofida faptului că susţine Ucraina, Scholz ”pare să creadă, în continuare, că trebuie să facă afaceri ca de obicei cu Rusia”, îşi acuză Morawiecki omologul.

El denunţă faptul că a sta de vorbă cu preşedintele rus Vladimir Putin transmite lumii un semnal greşit.

”Cred că e greşit, din cauză că-i dă oxigen lui Putin şi nu realizează nimic. Putin îşi atinge în realitate obiectivele prin aceste discuţii. pentru că spune restului lumii şi poporului său «uitaţi, sunt foarte căutat, toată lumea vrea să vorbească cu mine, totul depinde de mine»”, resproşează premierul polonez.