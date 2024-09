Cu siguranță, îți verifici telefonul. Apoi, continui să o faci oriunde: în mașină, la coadă, la coafor, la aeroport, în stația de autobuz, în tren, în vacanță.

Conform unui studiu realizat de Asurion, aproape un sfert dintre oameni (23%) au primit un apel legat de muncă în timp ce erau la toaletă, iar 63% recunosc că merg rar la baie fără telefon.

Cele mai recente cercetări arată că un adult mediu din SUA petrecea, în 2019, 3 ore și 43 de minute pe zi cu ochii pe dispozitive mobile. Pentru prima dată, consumatorii din SUA petreceau mai mult timp folosind dispozitivele mobile, decât uitându-se la televizor, potrivit Time.

Aceste sfaturi practice vă pot ajuta să aveți obiceiuri sănătoase legate de smartphone-uri și să vă puteți concentra asupra celor mai importante lucruri din viață, care contează cu adevărat.

Combateți dependența de telefon tot cu telefonul

Dacă doriți să limitați utilizarea telefonului mobil, există multe aplicații care vă pot ajuta! Aplicația Space este o soluție bună pentru dependența de telefon. Cu ea puteți stabili câteva obiective și puteți urmări progresul zilnic, pentru a vă elibera, în cele din urmă, de telefon.

O altă aplicație este QualityTime. Aceasta oferă o cronologie distractivă, ușor de navigat pe smartphone. Tabloul de bord permite să vizualizați cele mai importante aplicații care au consumat cel mai mult timp, aplicațiile care creează dependență în funcție de frecvența accesului și utilizării.

Apoi puteți să setați limite de timp pentru dispozitiv sau chiar să vă conectați la serviciul web gratuit If This Then That (IFTTT) pentru a vă avertiza atunci când folosiți telefonul în exces.

Afară cu telefonul din dormitor!

Există multe motive pentru care este indicat să nu ții smartphone-ul în dormitor. În primul rând, utilizarea telefonului cu o oră înainte de culcare poate duce la o calitate slabă a somnului și insomnie.

Dacă îți verifici telefonul de fiecare dată când te trezești pe timpul nopții, somnul este și mai afectat. Apoi, când vă treziți și vă verificați telefonul, dimineața, nu faceți decât să continuați obiceiul în restul zilei. Cumpărați un ceas cu alarmă ca să vă treziți la o anumită oră și încărcați telefonul în afara camerei în care dormiți.

Stabiliți un program

Configurați un program digital. Alocați anumite intervale de timp pe parcursul zilei pentru a folosi telefonul. Opriți telefonul (sau puneți-l în modul avion) câteva ore pe zi, când sunteți la birou, astfel încât să puteți lucra fără să fiți tentați să-l folosiți. Seara, acasă, lăsați telefonul în altă cameră (sau pe un raft sau într-un sertar) pentru a petrece mai mult timp cu familia.

Dezactivați notificările

Dezactivați toate notificările care nu necesită atenție imediată. Cele mai bune exemple sunt Facebook, Twitter și fiecare aplicație cu o funcție de „urmărire”.

Dezactivați și alertele prin e-mail. Când descărcați o aplicație nouă, dezactivați notificările (sau pur și simplu nu le mai activați). Dacă unele alerte sunt importante, dați-le le silențios și ascundeți-le de pe ecranul de blocare. S-ar putea să vă atragă atenția când deschideți telefonul, dar cel puțin nu vă vor tenta să începeți o nouă sesiune de navigare.

În final, faceți puțină curățenie și eliminați toate aplicațiile de care nu aveți nevoie!

Detoxifiere în șase zile

Luați în considerare ”o detoxifiere digitală” pentru a reduce stresul, a vă concentra pe interacțiunea socială și a vă conecta cu natura. „Oamenii sunt întotdeauna uimiți de cât de diferit se simt după ce nu au mai stat pe telefoane și asta îi motivează să continue”, spune Tanya Goodin, autoarea cărții ”Detoxifierea digitală pentru o viață mai bună”. Goodin a conceput o !detoxifiere digitală de 7 zile care permite să vă deconectați ușor.

Ziua 1: Lăsați telefonul în afara dormitorului pe timpul nopții. Luați un ceas cu alarmă sau măriți volumul telefonului, astfel încât să puteți auzi alarma cu ușurință. Continuați să faceți asta toată săptămâna.

Ziua 2: Puneți telefonul într-un loc central când ajuneți acasă și mergeți acolo dacă trebuie să-l verificați, în loc să-l țineți lângă voi.

Ziua 3: Scoateți e-mailul de serviciu de pe telefon (anunțați înainte că faceți acest lucru).

Ziua 4: Ieșiți la cină, la prânz sau la un eveniment și lăsați telefonul în mașină.

Ziua 5: păstrați telefonul în modul avion toată ziua; dezactivați-l din acest mod numai când trebuie să-l utilizați.

Zilele 6 și 7: Detoxifierea digitală este completă! Țineți telefonul oprit și cât mai departe de voi începând de vineri, de la ora 19:00, până luni, la ora 8 a.m.