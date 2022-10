Elon Musk a organizat o cină fastuoasă cu miliardarii lumii chiar în România, la Stâna Turistică Sergiana. La evenimentul privat aui venit invitați de renume mondial. Toți aceștia și-au dorit, însă, cu ardoare, să vadă datinile românești. Rezultatul a ceea ce a urmat a depășit orice așteptare.

Elon Musk a transformat comuna Bran din județul Brașov după cerințele sale extravagante. După ce a închiriat toate locațiile exclusiviste pentru petrecerea de Halloween de duminică și a cerut 12 bucătari doar pentru el, miliardarul nu s-a oprit aici. Sâmbătă seară, cel mai bogat om de pe planetă a organizat o cină mega-exclusivistă, la care doar numele mari au avut acces. Milionarii lumii au vrut, însă, să vadă tradițiile din „Țara lui Dracula”.

Invitații lui Elon Musk au cerut un foc imens de tabără, unde s-a jucat „capra”. Ritmul specific și cadența dansului a răsunat în toată Poiana Brașov. Miliardarii, vedetele de renume internațional și chiar invitata specială a lui Musk au asistat la una dintre cele mai emblematice forme de manifestare ale culturii românești.

Chiar dacă nu era chiar momentul specific în care se merge cu capra, fiind cu mult înainte de pragul anului nou, dorința lui Elon Musk trebuia neapărat respectată, a dezvăluit cancan.

Miliardari de top aflați în România în acest weekend

Trebuie spus și faptul că cel mai bogat om al planetei a scris pe Twitter, despre ceea ce face la noi în țară. Elon Musk a scris un tweet rapid: ”Fresh baked bread & pastries are some of the great joys of life!” („Pâinea și produsele de patiserie proaspete sunt câteva dintre marile bucurii ale vieții!), semn că a apucat deja să deguste produsele tradiționale românești.

Musk și prietenii săi milionari sunt cazați în mai multe vile de lux din zona Brașovului, iar în această noapte vor avea parte de o experiență absolut inedită în interiorul Castelului Bran. Printre invitații de top ai lui Elon Musk, se numără și Peter Thiel, fondator Paypal și primul investitor extern al Facebook. La momentul actual, averea sa depășește 7.19 miliarde de dolari și este clasat pe locul 297 în indicele Bloomberg Billionaires.

În afară de Elon Musk și de Angelina Jolie, în România, pe listă se mai află Sergey Brin, fondatorul Google, Steve Jurvetson, fondator Hotmail și în prezent în board-ul Space X, Luke Nosek, co-fondator PayPal, fondator al Gigafund – un fond de investiții axat pe explorarea spațiului și primul investitor în Space X-ul lui Musk. De asemenea, la eveniment va participa și magnatul Larry Page, al 17 lea cel mai bogat om din lume în 2022 și co-fondator Google, dar și vedete de talie mondială, actori și artiști.