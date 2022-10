Este informația acestui weekend despre România. Elon Musk a ales să-și aducă cei mai apropiați oameni dar și cei mai bogați la Castelul Bran, unde a pus în scenă o petrecere de Halloween cum nu s-a mai văzut.

De altfel, cel mai bogat om al planetei a scris pe Twitter, despre ceea ce face la noi în țară. Elon Musk a scris un tweet rapid: ”Fresh baked bread & pastries are some of the great joys of life!” („Pâinea și produsele de patiserie proaspete sunt câteva dintre marile bucurii ale vieții!), semn că a apucat deja să deguste produsele tradiționale românești.

Din informațiile furnizate de mediaflux, Musk și prietenii săi milionari sunt cazați în mai multe vile de lux din zona Brașovului, iar în această noapte vor avea parte de o experiență absolut inedită în interiorul Castelului Bran.

În afară de Elon Musk și de Angelina Jolie, în România, a venit și prietenul de 20 de ani al lui Musk, magnatul american Peter Thiel, fondatorul PayPal și partenerul lui, miliardarul Matt Danzeisen. Pe listă se mai află Sergey Brin, fondatorul Google, Steve Jurvetson, fondator Hotmail și în prezent în board-ul Space X, Luke Nosek, co-fondator PayPal, fondator al Gigafund – un fond de investiții axat pe explorarea spațiului și primul investitor în Space X-ul lui Musk. De asemenea, la eveniment va participa și magnatul Larry Page, al 17 lea cel mai bogat om din lume în 2022 și co-fondator Google, dar și vedete de talie mondială, actori și artiști.

Primele imagini de la petrecerea lui Elon Musk

Între timp, au apărut și primele imagini de la petrecerea miliardarilor de la Castelul Bran. Acestea au fost oferite de Antena 3, care a arătat că măsurile de securitate în zonă sunt excepționale, astfel că nimeni nu are voie să se apropie de pensiunea la care sunt cazați invitații.

Castelul Bran a fost închiriat complet de un miliardar american, prieten cu Elon Musk, pentru petrecerea de Halloween. Toată petrecerea, care conține vreo 140 de invitați de marcă, a fost organizată doar cu personal din SUA, adus exclusiv în România pentru acest eveniment deosebit de important. Practic, toți chefii, bucătarii, ospătarii, agenții de pază și restul personalului din organizare au fost aduși cu avioane din Statele Unite ale Americii pentru a pregăti totul în cel mai mic detaliu la Castelul Bran.

Conform sursei citate, pregătirile pentru această petrecere destinată exclusiv miliardarilor, organizată de cel mai bogat om din lume, Elon Musk, au început încă de la începutul lunii august, adică de vreo 3 luni.