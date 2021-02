Oana Roman a șocat pe toată lumea când a decis să divorțeze. S-a spus atunci că mai există șanse de împăcare. Mai ales, că fata fostului premier are și o fetiță cu cel care i-a fost până mai ieri soț.

Timpul a trecut, dezvăluirile au continuat, dar în final cei doi au luat decizia radicală. În urmă cu puțin timp, Oana Roman a divorțat, la notar, de Marius Elisei.

La aflarea acestei vești, mulți și-au închipuit că fata fostului prim-ministru se va închide între patru pereți. Acest lucru nu s-a întâmplat. Oana a decis să ia o măsură importantă, imediat după divorț. Chiar ea a dat glas acțiunii pe care a întreprins-o.

Mai exact, fata fostului premier a decis să uite un pic de toate. Și cum putea face a cest lucru, dacă nu însoțită de o prietenă, la un restaurant?

“Chiar aveam nevoie să ies cu cineva la masă, să mai uit un pic de toate”, a spus chiar ea.

Oana Roman avea nevoie să facă acest lucru

După divorțul de Marius Elisei, Oana Roman a simțit este momentul să se destindă. Ea a ales să iasă la restaurant alături de cineva drag. Vedeta a avut alături o bună prietenă.

Oana a dezvăluit pe Instastory că această ieșire în oraș a ajutat-o enorm.

„Astăzi am ieșit și eu la restaurant după mult timp. Am venit cu prietena mea. Am ieșit să mâncăm la restaurantul meu preferat, la care nu am mai fost de mult timp. Gustăm niște brânză iubite, niște salată grecească și cei mai buni creveți în sos de unt. Astă seară am ieșit ca fetele să mâncăm ceva și să ne relaxăm. Chiar aveam nevoie să ies cu cineva la masă, să mai uit un pic de toate”, a spus Oana Roman la InstaStory.

Oana Roman și Marius Elisei au luat decizia de a divorța chiar la sfârșitul anului 2020, în preajma sărbătorilor de iarnă.