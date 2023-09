Oana Lis a trecut prin momente deloc fericite la începutul acestui an. Vedeta a fost diagnosticată cu cancer de piele, o veste pe care nimeni nu vrea să o audă.

Din fericire, vedeta a suferit o intervenție chirugicală în acest sens, dar perioada de recuperare nu a fost atât de ușoară.

Au trecut câteva luni de atunci, iar Oana Lis a vorbit acum despre această perioadă. Ea spune că trebuie să aplice diverse creme atunci când iese afară din casă. Vedeta a explicat într-un interviu recent că aceste creme nu sunt deloc ieftine.

„Cred că 99 % din zile m-am dat cu cremă, cu factor de protecție mare, cea de bebeluși, dar au fost 1% zile în care am uitat, pur și simplu am uitat, fără să vrei te îmbraci repede și ieși afară, când ieșeam afară din casă îmi aduceam aminte că nu m-am dat cu cremă în locul operației, mă simțeam foarte prost, dar aveam norocul că am în mașină tot felul de bluze și încercam să mă protejez, să-mi pun peste”, spunea Oana Lis.

Ea a mai povestit că se simte bine după operație și că urmează să meargă la control. De altfel, Oana Lis a mai spus că are un corp predispus la tot felul de probleme.

Soția fostului primar al Capitalei a mai povestit că diagnosticul a venit ca un șoc pentru ea. Oana Lis a mai povestit, la un moment dat, că nu a avut niciun simptom.

Ea a aflat că are cancer de piele după ce a făcut câteva analize.

„Doar persoanele apropiate au știut. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic nu aveam niciun simptom. Am zis să îmi fac și eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, dermatolog. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele”, spune vedeta.