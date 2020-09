Moment emoționant aseară în cadrul emisiunii Ferma de la Pro TV, după ce Viviana Sposub a fost nevoită să părăsească show-ul. Punctul culminant a fost atins atunci când a trebuit să-și ia rămas bun de la colegii ei, sătenii, dar mai ales de la George Burcea.

Viviana a început să plângă imediat ce a aflat că va trebui să plece. I-a îmbrățișat pe ceilalți, iar la final a decis să-și ia rămas-bun de la George Burcea, oferindu-i un sărut.

„Când mi-am dat seama că o să plec mi-au revenit în cap toate amintirile și am vrut să rămân cu o amintire și mai frumoasă. Asta am simțit și asta am făcut. Probabil și el a simțit la fel și asta s-a întâmplat”, a explicat Viviana gestul din emisiunea de aseară.

Se pare că despărțirea nu este de lungă durată

După plecarea ei, George a fost vizibil afectat și a vorbit despre o eventuală relație cu Viviana: „Noi nu am vorbit nimic. Îmi place foarte mult Viviana, dar eu mai am lucruri de rezolvat acasă. Viviana nu este o fată de rănit. Pe lângă copiii mei și mama, va fi prima persoană pe care o voi căuta”, scrie stirileprotv.ro.

Apropierea dintre cei doi s-a simțit pe parcursul show-ului mai ales după noaptea dormită împreună, iar George a recunoscut calitățile Vivianei: „Este foarte frumoasă și…călduroasă”.

Cei doi au mai fost filmaţi sărutându-se pătimaş, iar de aici zvonurile şi comentariile privind o nouă poveste de dragoste au început să curgă.

Și se pare că nu par decât să confirme aceste zvonuri, având în vedere un alt episod petrecut pe platourile “Fermei”. Atunci George Burcea şi Viviana Sposub au fost surprinşi îmbrăţişându-se cu foc, iar imaginea a lasat de înţeles că cei doi au devenit extrem de apropiaţi unul cu celălalt.

Nu în ultimul rând, Viviana a ținut să menționeze, în cadrul unei discuții cu o concurentă de la Ferma că ei îi place de George.

„Este un tip foarte ok și chiar asta vorbeam astăzi cu el, că s-a mediatizat tot scandalul, nu eram de partea lui. Toate erau împotriva lui.”, a punctat aceasta în cadrul unei discuții Anna Lesko, o altă concurentă în cadrul show-ului.