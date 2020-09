Andreea Bălan s-a despărțit cu scandal de George Burcea la începutul acestui an. Cei doi nu au divorțat oficial, dar îi mai leagă doar copiii pe care îi au împreună. Actorul participă acum la emisiunea Ferma, de la ProTV, acolo unde se pare că și-a găsit liniștea în brațele Vivianei Sposub. Cei doi s-au sărutat în văzul tuturor.

Andreea Bălan, în culmea fericirii!

După episodul sărutului, bruneta a avut numai de pătimit. Fosta asistentă de la Vorbește Lumea a fost aspru criticată de către Mihaela Rădulescu, la scurt timp de la imaginile intime cu cei doi.

Viviana Sposub a fost făcută praf pur și simplu de Mihaela Rădulescu. A fost scandal total la filmări, cu George Burcea de față. Fosta asistentă de la Vorbește Lumea a fost aspru criticată de diva de Monaco, însă motivul nu a fost sărutul cu fostul soț al Andreei Bălan, ci faptul că prezentatoarei i s-a părut că Viviana nu-și face treaba.

De față cu toată lumea, Mihaela Rădulescu a avut o reacție dură la adresa Vivianei Sposub, care a izbucnit în lacrimi. „Stați să vă adun la masă pe toți. Cu ce v-ați ocupat dimineața, ce ați făcut?” i-a întrebat Mihaela Rădulescu, pe Bogdan și Viviana Sposub, revoltată pe faptul că bruneta nu s-a trezit la timp, iar Bogdan a muncit și în locul ei.

„Așa mi-e rău în fiecare lună, dar am luat pastile și sunt ok. Nu știu cât am dormit, dar am dormit pentru că îmi era rău și nu mai puteam. Eu am niște dureri insuportabile și cu toate acestea eu m-am străduit să muncesc astăzi, să fac lucruri. Îmi venea să intru în pământ și să plâng”, a spus și Viviana Sposub.

„În celelalte situații, aș vrea ca și noi, femeile, să facem ce trebuie și în zilele alea din lună. Dacă știm că ne e rău, nu avem ce să căutăm aici. Cred că trebuie să faci un efort și să nu folosești alintătura pe post de scuză. De azi înainte nu vreau să te mai aud că te plângi. Dacă ne spuneai de la început că ai problema asta, îți spuneam că nu ai ce să cauți aici”, a continuat Mihaela Rădulescu, în timp ce Viviana Sposub plângea.