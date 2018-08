O treime dintre legumele și fructele din Europa sunt aruncate înainte de a ajunge la vânzare. Risipa este URIAȘĂ

Un studiu al Universităţii din Edinburgh arată că peste 50 de milioane de tone de fructe şi legume crescute în Europa sunt aruncate în fiecare an., informează BBC. Studiul, publicat în Journal of Cleaner Production, a examinat pierderile alimentare din spaţiul european şi câtă mâncare este aruncată în fiecare an înainte să ajungă la vânzare.

Cercetarea consideră că pierderile sunt cauzate de regulile guvernamentale stricte, de standardele înalte impuse de supermarketuri, dar şi de aşteptările clienţilor privind modul în care trebuie să arate produsele. Astfel, ei au ajuns şi la concluzia că fermierii care au contracte cu supermarketurile cresc, de obicei, mai multe fructe şi legume decât sunt obligaţi să furnizeze, pentru a face loc şi acestei cote de produse ce este considerată improprie vânzării.

Cercetătorii au sugerat că o mai bună conştientizare a consumatorilor şi o mişcare durabilă pentru cumpărături ar putea încuraja vânzarea de legume mai urâte.

Stephen Porter, de la Universitatea din Edinburgh, şcoala de studii geo-ştiinţifice, consideră că "încurajarea oamenilor de a fi mai puţin pretenţioşi în privinţa felului în care arată fructele şi legumele lor ar putea duce mult la reducerea deşeurilor, reducerea impactului producţiei alimentare asupra climei şi relaxarea alimente lanţ alimentar".