O să fie greu să continuăm! Rareș Bogdan cutremură tot partidul: Anul 2023 este unul important

Ce funcţie vrea Rareş Bogdan în PNL?

Rareș Bogdan a vorbit recent despre congresul Partidului Național Liberal. Conform informațiilor transmise de către europarlamentar, evenimentul ar avea loc cel mai probabil în toamnă iar liberalii vor să se vadă față în față.

Totuși, situația depinde va evolua pandemia, explică prim-vicepreședintele liberal.

Europarlamentarul a dat cărţile pe faţă

„Anul 2023 este unul important! Le-am spus colegilor mei: o să fie greu să continuăm dacă nu începem o guvernare foarte bună. În momentul de față lucrurile merg infinit mai bine în coaliție decât se prezintă în spațiul public.

Congresul e programat prin iunie, dar e posibil prin toamnă. N-am discutat până acum de congres. Cert e că e complicat să avem congres dacă situația pandemică continuă. Vrem să avem un congres față în față, nu online. Noi, la partid, avem nevoie de o conducere bună”, a subliniat Rareș Bogdan pentru Digi24.

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă se teme pentru funcția sa din partid în cazul în care Ludovic Orban câștigă un nou mandat.

„N-am de ce să arunc săgeți acum. Eu nu sunt prim-vicepreședinte PNL pentru că mă pune cineva, ci pentru că mă votează cei din PNL. Vă asigur că nu doresc să ocup neaparat o funcție, ci să facem ceva bine pentru România. E important să rupem România de tranziție”, a completat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan, veste pentru toți românii

Rareș Bogdan a explodat: Nu mai acuzați fără sa va informați! Liderul liberal spune că restricțiile adoptate în țara noastră împotriva Covid-19 nu sunt nici pe departe așa de dure, în comparație cu ce se întâmplă în alte țări europene. În plus, campania de vaccinare de la noi merge mult mai bine decât la alții, arată europarlamentarul.

„Va rog sa nu mai acuzați fără sa va informați. Romania este printre cele mai relaxate tari din punctul de vedere al măsurilor luate împotriva răspândirii Covid19. Da, Da, exact așa este.

La nivelul Europei suntem in top 5 ca măsuri luate și in top 3 ca număr de persoane vaccinate. Sunt tari europene importante care nu au ajuns încă la 100.000 de vaccinuri administrate, iar noi am sărit de 1.100.00!

La Bruxelles, Paris, Viena, Amsterdam, Milano, Madrid, Londra, Barcelona, Roma și in multe alte orașe și capitale europene sunt închise restaurantele, cafenelele, Bistro-urile și au ajuns sa se închidă inclusiv restaurantele hotelurilor.

Sunt restricții de circulație in multe orașe europene importante incepand cu ora 18.00! Nu spun toate acestea decât pentru a arată ca măsurile luate la nivel european sunt mult mai restrictive decât in Romania, de cele ‘mai multe ori.”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.