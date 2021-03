Lovitură cruntă pentru aceşti români! Ar putea rămâne pe drumuri. Ludovic Orban a făcut anunţul

În declarația de presă de luni, 8 martie, liderul liberal Ludovic Orban a precizat că este de acord cu modificarea legii astfel încât polițiștii să aibă posibilitatea de a suspenda activitatea localurilor care încalcă în mod frecvent măsurile anti-coronavirus.

Amintim că proiectul care prevede această modificare a fost depus la Senat dar amendamentul a fost respins de comisia de apărare.

„Este o propunere sa se modifice o ordonanță astfel incat sa se permita suspendarea autorizatiei de functionare in cazul restaurantelor sau alte activitati daca in mod repetat nu sunt respectate masurile de protectie sanitara. Azi exista aceasta posibilitate pentru primari. Aceasta modificare ar presupune ca nu doar primarii ci si structurile de control, Politia in special, sa poata sa emita aceasta decizie dupa controale (…) Va iesi din Senat si merge la Camera Deputatilor unde eu voi sustine acest amendament”, a declarat Ludovic Orban.