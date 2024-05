O nouă carte scrisă de Ion Cristoiu: „Zig-zag printre gândurile mele”

Un Zig-Zag prin istorie, literatură, politică este noua carte lansată de Editura Evenimentul și Capital, semnată de Ion Cristoiu. Această lucrare este un amestec intrigant de eseu și proză, combinând meditații filosofice cu însemnări personale. Cartea aduce în prim-plan viața cotidiană, confruntată cu idei perene, uneori filosofice, alteori satirice. Disponibilă în librăriile Cărturești, Eminescu, Papirus, Librarul, Alexandria, și online pe edituradecarte.ro, lucrarea promite să ofere cititorilor o experiență unică de lectură, plină de revelații culturale și istorice.

“Reuşesc să rezist tentației de a mă uita la televizor în neştire, fără a căuta ceva anume, doar aşa, să fac altceva decît să citesc. Aşezat în scaunul incomod care a luat locul fotoliului, iau la mînă caietul negru, pentru a-l da la bătut. Pe măsură ce înaintez în lectura accelerată, redusă la privirea aruncată pe pagină, descopăr c-am renunţat cu vremea la formula amestecului de jurnal și eseu pusă sub genericul Lumea prin care trec. Nu ştiu cum am găsit-o, dar acum, la recapitulare, îmi dau seama că era fericită. Pentru prima oară cineva (eu, adică) face din scris și citit domenii ale consemnării zilnice. Din motive care-mi scapă, am abandonat-o, întorcîndu-mă la formula clasică a eseului. Ar trebui să revin la amestecul unic de jurnal, proză și eseu. Și am revenit. Sub forma Zig-Zag printre gîndurile mele” spune Ion Cristoiu.