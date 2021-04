O mare companie pleacă din țara noastră! O componentă foarte importantă a sistemului energetic național și-a schimbat proprietarul.

Este vorba despre principalul furnizor de energie electrica din sud-vestul României.

Vin în loc australienii de la MIRA

Australienii de la MIRA au preluat operaţiunile CEZ din România și au declarat că investiţiile în reţele, astfel încât acestea să poată acomoda modificările de structură aduse de tranziţia energetică, vor fi una dintre direcţiile principale de dezvoltare

CEZ lasă în urmă un portofoliu puternic schimbat faţă de cel al fostei Electrica Oltenia, firmă cumparată de la statul român în 2005.

”Este nevoie de o infrastructură mai puternică şi mai sustenabilă de energie pentru a facilita electrificarea în creştere a României şi tranziţia sa către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Cel mai mare administrator de infrastructură la nivel internaţional

Afacerea în domeniul infrastructurii esenţiale din acest portofoliu va juca un rol important în transformarea sistemului energetic din România şi aşteptăm cu nerăbdare să ne implicăm în dezvoltarea ei continuă”, a declarat Leigh Harrison, director al Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) EMEA (Europe, the Middle East and Africa), cei care au devenit proprietari peste activele CEZ din România.

MIRA este cel mai mare administrator de infrastructură la nivel internaţional şi este parte din Macquarie Group, aflat în top 10 com­panii din Australia în funcţie de capi­talizarea de piaţă.

În prezent, MIRA are în porto­foliul său de investiţii 12,5 GW în ca­pa­cităţi de energie regenerabilă şi 200.000 kilo­metri de reţele de distribuţie a energiei electrice din Australia, Austria, Finlanda, Spania şi Statele Unite ale Americii, potrivit zf.ro.

Despre CEZ România

Grupul CEZ in Romania este reprezentat prin zece companii – Distributie Energie Oltenia, CEZ Romania, CEZ Vanzare, CEZ Trade, CEZ ESCO Romania, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development si TMK Hydroenergy Power.

Grupul CEZ este prezent pe piata romaneasca inca din anul 2005, odata cu preluarea companiei de distributie a energiei electrice Electrica Oltenia SA.

Dupa procesul de separare a activitatilor (unbundling) incheiat cu succes in anul 2007, Distributie Energie Oltenia (fosta CEZ Distributie) asigura alimentarea cu energie electrica a sapte judete: Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman si Valcea.

CEZ Vanzare este principalul furnizor de energie electrica din sud-vestul Romaniei