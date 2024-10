Doliu în lumea artistică. Toni Vaz, actriță și activistă americană, care a creat NAACP Image Awards (National Association for the Advancement of Colored People), a murit pe 14 octombrie în Woodland Hills, California. Avea 101 ani.

NAACP, de la National Association for the Advancement of Colored People, reprezintă Asociația Națională pentru Promovarea Persoanelor de Culoare.

Părinții lui Vaz au emigrat în Statele Unite din Barbados. Ea a fost unul dintre cei patru frați crescuți la New York în anii 1950. Deși era fascinată de marele ecran, părinții nu i-au permis să meargă să vadă filme.

Toni Vaz a făcut figurație în „Tarzan, the Ape Man”

Dar, când a împlinit 18 ani a decis să-și ia viața în propriile mâini și a plecat la Hollywood, pentru a pătrunde în ”Uzina de vise”.

La scurt timp, a ajuns să fie distribuită, ca figurant, în filmul „Tarzan, the Ape Man”, realizat în 1959, scrie Variety.

A fost prima femeie de culoare care a pătruns pe tărâmul cascadoriilor în filmele americane

După ce a apărut în fața camerei pentru prima dată, Vaz a fost distribuită în filme precum „Anna Lucasta” și „The Singing Nun”. De aici a mai făcut un singur pas către cascadorii, fiind prima femeie de culoare care a reușit să pătrundă în breaslă.

Vaz a lucrat ca dublură în scene periculoase pentru Cicely Tyson în serialul TV „Mission: Impossible”, realizând cascadorii îndrăznețe, cum ar fi agățarea de elicoptere.

A încurajat actorii de culoare creând NAACP Image Awards

Având ambiția de a crea o ceremonie de decernare a premiilor pentru artiștii de culoare, Vaz fondat NAACP Image Awards, în care își onora colegii.

De asemenea, a încurajat studiourile americane de film și producătorii să angajeze tineri talentați de culoare. Prima ceremonie de decernare a premiilor a avut loc pe 13 august 1967, la International Ballroom a Hotelului Beverly Hills.

S-a luptat pentru a schimba imaginea artiștilor de culoare

Anthony Anderson i-a adus un elogiu, la cea de-a 50-a aniversare a Image Awards spunând:

„Există lângă noi o femeie remarcabilă și vrem să-i mulțumim pentru tot ce a făcut. Era profund dezamăgită de calitatea rolurilor pe care le primeau actorii de culoare. Așa că a luat măsuri. Ea s-a alăturat filialei de la Hollywood a NAACP și a ajutat la dezvoltarea acestor premii. S-a luptat pentru a schimba imaginea artiștilor de culoare și astfel a luat naștere Premiul Image NAACP.”

În 2020, Vaz a fost omagiată de multe vedete americane în emisiunea Reel Stories, Real Lives de la MPTF. Povestea vieții și a luptei ei pentru drepturile artiștilor de culoare a fost spusă de Angela Bassett, și ea laureată a premiului NAACP Image.

Recent, presa americană a anunțat că anul viitor Toni Vaz va primi o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame.