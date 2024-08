De mulți ani, municipiul Bârlad se confruntă ci o problemă de trafic deosebită. Mai exact, traficul greu trece prin mijlocul orașului, motiv pentru care, în anul 2016, autoritățile locale s-au gândit să creeze o centură de ocolire, care ar fi trebuit să fie finalizată în anul 2018. Au trecut șase ani de atunci, iar șoseaua de centură n-a fost dată spre circulație. La începutul acestei veri, însă, oficialii români au reînceput să vorbească despre șoseaua de centură.

Drumul este gata de două luni de zile, însă n-a fost dat încă spre circulație. În vară, șeful regional al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a asigurat că în iunie/iulie va fi gata, dar promisiunile sale nu s-au adeverit, spre nemulțumirea cetățenilor români.

Pe data de 15 august, au fost făcute ultimele retușuri, iar pe data de 20 august, au fost chemați inspectorii să facă verificările. Nu se va circula pe această șosea de centură mai devreme de 15 septembrie.

„Noi acum am terminat (n.r. 15 august), după cum vedeți astăzi am făcut ultimele retușuri și am chemat inspectorii să vină marți (20 august), să înceapă verificările. Să știți că o să dureze și să nu vă așteptați mai devreme de 15 septembrie să se circule pe această variantă ocolitoare. Fiindcă după orice inspecție o să mai fie chestii de rezolvat și mă refer aici de cele ce țin de siguranța traficului”, a declarat directorul de infrastructură al companiei care se ocupă de această șosea pentru ziarul „Vremea Nouă”.