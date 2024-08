Caracatița generalilor Coldea și Dumbravă conduce USR. Cine o dirijează din umbră pe Elena Lasconi

Generalul Coldea exercită un control total asupra USR, partid pe care îl manipulează după bunul plac prin intermediul primarului Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu, considerat omul său de încredere, scrie româniatv.net. Viziteu face parte din echipa sprijinită de noul președinte al USR, Elena Lasconi, care a fost aleasă de cei 600 de delegați la Congresul extraordinar de la sfârșitul lunii iunie.

Viziteu a obținut funcția de vicepreședinte al USR și, alături de Radu Mihaiu (și el vicepreședinte USR și fost apropiat de Cristian Ghinea și Dan Barna), a jucat un rol semnificativ în alegerea Elenei Lasconi ca președinte al formațiunii.

În prezent, Viziteu o ghidează pe Elena Lasconi, candidatul USR la alegerile prezidențiale. Potrivit informațiilor România TV, Lasconi nu este decât un pion pe tabla de șah. La mijlocul lunii iulie, ea a anunțat că Viziteu va coordona campania ei prezidențială.

Fostul colonel Daniel Dragomir a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre rolul lui Viziteu în comisia de control SRI, menționând implicarea acestuia în operațiunea de mușamalizare a implicării generalilor în activități de poliție politică. Dragomir a declarat, cu ceva timp în urmă, că Viziteu „îi servește ceaiul generalului Dumbravă”.

„Exista un parlamentar foarte vizibil din punct de vedere al poziţiilor sale publice. Veţi vedea cine îl apără pe generalul Dumbravă. Este vorba despre reprezentantul USR în comisia parlamentară (..). Stanciu Viziteu este un parlamentar care îi serveşte ceaiul generalului Dumbravă”, spunea Daniel Dragomir, într-un interviu acordat Antenei 3 la începutul anului 2018.

Are deschise mai multe dosare

În plus, Viziteu are deschise mai multe dosare penale și a fost vizat de mai multe investigații ale procurorilor. Cea mai recentă investigație este cea privitoare la dosarul angajărilor fictive din Primăria Bacău. În acest dosar, primarul are calitatea de suspect în dosarul deschis de DNA Bacău, acuzațiile privind apartamentul de serviciu dat unei angajate, membre USR Bacău. Mai exact, subordonata lui Viziteu a primit de la instituția la care lucrează un apartament de 100 mp în centrul orașului, asta în pofida faptului că, potrivit cărții de identitate, este domiciliată în Bacău, deci, cel puțin teoretic, are unde locui.

„Am să stric un subiect bun pentru presa de partid și am să anunț eu că în speța cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alți functionari din primarie. Aștept să se încheie rapid această poveste și am încredere că și procurorii își doresc același lucru”, spunea Viziteu în luna martie a acestui an, pentru ziaruldebacau.ro

În plus, există indicii care sugerează o posibilă înțelegere între Viziteu și PSD. Legătura dintre primarul Bacăului și liderul PSD Bacău, Dragoș Benea, este evidentă: PSD a ales să se retragă de la alegerile locale, facilitând astfel obținerea unui nou mandat de primar pentru Viziteu.