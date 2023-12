Prezentatoarea de știri Meltem Günay a fost dată afară după ce a intrat pe post având pe pupitru o cafea cu însemnele unei mărci celebre. Mai exact, este vorba de Starbucks. Postul de televiziune TGRT Haber a decis să o concedieze după ce a primit plângeri din partea telespectatorilor. Mulți consideră însemnul mărcii americane drept un simbol pro-israelian, ceea ce a stârnit controverse.

Prezentatoarea a fost văzută pe ecran cu un pahar de cafea al celebrei mărci americane într-un buletin de știri difuzat pe 24 decembrie, în preajma Crăciunului.

TGRT Haber a comunicat că a decis să îi concedieze nu doar pe Meltem Günay, cât și pe realizatorul emisiunii.

Televiziunea a explicat că a luat această decizie în urma plângerilor primite de la telespectatori. Aceștia au interpretat greșit această situație, ca pe un act de provocare pro-israelian din partea prezentatoarei. Postul și-a anunțat decizia printr-un comunicat.

Postul și-a justificat hotărârea invocând o „publicitate comercială indirectă a întreprinderii, care încalcă regulile canalului”.

TGRT Haber a mai precizat că vrea ”să menajeze sensibilitatea populaţiei din (Fâşia) Gaza şi a poporului turc”.

De asemenea, televiziunea a postat pe site o scrisoare a lui Meltem Günay. Prezentatoarea de știri spune că îi ”pare sincer rău” şi că ”sensibilităţile statului (său) şi naţiunii (sale) au fost întotdeauna prioritatea (sa)”. Aceasta a recunoscut că a comis o greșeală.

