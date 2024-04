Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, a declarat că intenționează să ia măsuri imediate pentru a interzice difuzarea canalului de televiziune Al-Jazeera în Israel, potrivit AFP.

Recent, Parlamentul din Israel a adoptat o lege importantă. Aceasta îi conferă lui Netanyahu autoritatea de a lua această hotărâre. Mai precis, de a închide sediile televiziunii Al-Jazeera din Israel. Parlamentarii au votat cu o majoritate covârșitoare în favoarea legii. Aceasta a fost susținută de 70 de deputați, în timp ce 10 s-au opus.

Legislația vizează presa internațională care este considerată a avea un impact negativ asupra securității statului Israel.

Israelul a susținut în mod repetat că postul de televiziune panarab colaborează cu mișcarea islamică palestiniană în conflictul din Fâșia Gaza.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la demersul lui Netanyahu de a opri operațiunile Al Jazeera în Israel.

Deputații palestinieni din parlamentul israelian se opun așteptatei interdicții a Al Jazeera. Mansour Abbas, liderul Listei Arabe Unite (UAL), a declarat că este în interesul Israelului ca Al Jazeera să continue să emită.

Un alt membru al UAL, Iman Khatib-Yassin, a declarat că noua lege îngustează și mai mult spațiul pentru democrație în Israel.

Parlamentul israelian este dominat de partide de dreapta și de centru-dreapta.

Între timp, israelienii se adună pentru a doua noapte de proteste antiguvernamentale. Mulțimile converg pe strada Kaplan din Ierusalim, în timp ce protestatarii se îndreaptă spre Knesset (Parlamentul israelian), cerând noi alegeri, potrivit relatărilor din presa israeliană.

Imaginile arată sute de corturi instalate pe stradă în fața Knesset-ului. Acesta este al doilea protest din ultimele patru zile, spun organizatorii.

💥Day II of planned four-day anti-Netanyahu protest in front of the Knesset, Israel’s parliament, in Jerusalem. pic.twitter.com/SnoIpkby2S

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) April 1, 2024