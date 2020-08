Update: Reacția lui Romașcanu după scandal

„Azi (vineri – n.r.), înaintea conferinţei de presă, pe un fond încărcat, se pare că am avut o scăpare de limbaj pe care o regret. În contextul plecărilor din partid am avut o reacţie exagerată care, totuşi, fiind în SPAŢIU PRIVAT şi într-o CONVERSAŢIE PRIVATĂ, n-ar fi trebuit să fie făcută publică. A fost făcută publică şi, în consecinţă, îmi prezint SCUZELE de rigoare”, a scris Lucian Romaşcanu pe Facebook.

El a adăugat că respectă presa, în contextul în care are 20 de ani de muncă în acest domeniu. Romaşcanu a mai spus despre PNL că e convins că liberalii îşi aleg cu mare grijă cuvintele în spaţiul privat.

„Repet, daca a existat o ieşire nepotrivită, aceasta a fost exclusiv generată de traseiştii acestei perioade. Respect presa, am peste 20 de ani de muncă în această industrie, îi asigur şi pe această cale pe jurnalişti de tot respectul meu. Mulţumesc pentru înţelegere! P.S. Înţeleg blamul politic al celor din PNL în special, e campanie. Sunt convins că dumnealor, în spaţiu privat, îşi aleg cu mare grijă cuvintele…” a conchis Romaşcanu.

Știre inițială

Nu este deloc liniște în PSD cu doar câteva zeci de ore înaintea Congresului în care va fi desemnat noul șef al formațiunii politice. După ce fostul ministru, Daniel Breaz și-a anunțat demisia din partid, social democrații se confruntă cu o nouă problemă.

Ciolacu taie-n carne vie

Un alt fost ministru a fost îndepărtat. Anunțul a fost făcut chiar de către interimarul Marcel Ciolacu. Este vorba despre senatorul Lucian Romaşcanu care a fost suspendat din funcţia de purtător de cuvânt al PSD. Anunţul a fost făcut chiar de către preşedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu.

„Decizia politică este una singură: este suspendat din funcţie. Cred că e suficient”, a declarat Ciolacu, la sediul PSD.

Decizia a fost luată după ce în spaţiul public a apărut o înregistrare în care Lucian Romaşcanu a făcut, vineri, o afirmaţie injurioasă la adresa jurnaliştilor prezenţi la sediul PSD.

Întrebat ce decizie s-a luat şi în privinţa unei angajate a Biroului de presă al PSD, care apare în înregistrarea difuzată de mass-media, Marcel Ciolacu a răspuns: „Toată lumea este la pachet. S-a identificat, face parte din personalul partidului şi cred că este corectă decizia mea şi a domnului Stănescu de suspendare”.

Lucian Romaşcanu a fost suspendat din funcţia de purtător de cuvânt al PSD, alături de angajata biroului de presă al partidului care apare într-o înregistrare în care fostul ministru al Culturii foloseşte un limbaj licenţios. Anunţul a fost făcut vineri, de Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD,.

Decizia liderului interimar al PSD vine în contextul în care Romaşcanu a avut o scăpare de limbaj, înaintea conferinţei de presă pe care a susţinut-o vineri la sediul PSD, acolo unde a făcut un scandal monstru și a aduse injurii jurnaliștilor prezenți în sală.

Sursa foto INQUAM / Ilona Andrei