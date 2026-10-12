Nu poți cumpăra vechimea pentru pensie? Ce ajutor poți primi de la stat în 2026?

În România, 15 ani de cotizare sunt obligatorii pentru a obține pensia pentru limită de vârstă. Ce se întâmplă însă cu persoanele care au ajuns la vârsta pensionării, dar nu au suficientă vechime? Cumpărarea anilor lipsă poate costa zeci de mii de lei, însă există și o altă variantă pentru cei cu venituri mici.

În România, stagiul minim de cotizare la sistemul public de pensii este de 15 ani. Astfel, persoanele care au atins vârsta legală de pensionare, dar nu au acumulat perioada minimă de contribuție, trebuie să identifice soluții pentru a obține un venit de la stat.

Primul pas este verificarea vechimii în muncă, deoarece pot exista diferențe între perioadele efectiv lucrate și cele înregistrate la Casa de Pensii. În cazul în care nu au îndeplinit stagiul minim de cotizare, persoanele vizate pot lua în calcul cumpărarea vechimii, prin plata contribuțiilor sociale pentru perioadele eligibile.

De exemplu, o persoană care a acumulat doar 10 ani de vechime ar trebui să acopere diferența de cinci ani, echivalentul a 60 de luni de contribuții. Costul total poate ajunge la zeci de mii de lei, reprezentând o cheltuială semnificativă pentru o persoană aflată la vârsta pensionării.

În cazul în care cumpărarea vechimii în muncă presupune un efort financiar prea mare, persoanele care nu au acumulat stagiul minim de cotizare pot solicita venitul minim de incluziune (VMI), un beneficiu acordat prin sistemul de asistență socială. Acesta este destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate financiară, pentru a le asigura un nivel minim de trai și a reduce riscul de excluziune socială.

Venitul minim de incluziune este reglementat prin Legea nr. 196/2016 și a intrat în vigoare, cu procedurile complete de acordare, la 1 ianuarie 2024.

În 2026, valoarea ajutorului se stabilește în funcție de veniturile nete ajustate ale solicitantului sau ale familiei, precum și de componența gospodăriei. Pentru sprijinul destinat incluziunii, cuantumul maxim este de aproximativ 346 de lei pe lună pentru fiecare membru al familiei și de 504 lei pentru persoanele singure cu vârsta de peste 65 de ani, în cazul în care nu au alte venituri.

În ceea ce privește sprijinul pentru familia cu copii, plafonul venitului net pentru eligibilitate poate ajunge la aproximativ 879 de lei pe membru de familie, potrivit reglementărilor aplicabile. Suma acordată efectiv se calculează în funcție de veniturile luate în considerare și de situația solicitantului, în limitele prevăzute de lege.

De acest ajutor pot beneficia persoanele singure și familiile cu domiciliul sau reședința în România ale căror venituri nete ajustate se situează sub plafoanele legale. Sunt eligibili, în condițiile prevăzute de legislație, cetățenii români, cetățenii străini aflați legal în țară, inclusiv cei din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, precum și apatrizii care beneficiază de formele de protecție prevăzute de lege.

Pentru a solicita venitul minim de incluziune, persoanele interesate trebuie să pregătească un dosar care să cuprindă cererea de acordare a ajutorului, actele de identitate, documentele privind componența familiei și veniturile nete ale membrilor acesteia, precum și declarațiile pe propria răspundere referitoare la venituri și bunuri. În funcție de situația solicitantului, autoritățile pot cere și alte documente justificative.

Dosarul se depune la serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei în care solicitantul își are domiciliul sau reședința. Eligibilitatea și valoarea sprijinului sunt stabilite în urma verificărilor efectuate de autoritățile competente, în colaborare cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

În cazul persoanelor care au ajuns la vârsta pensionării fără să acumuleze stagiul minim de cotizare, primul pas este verificarea perioadelor de contribuție înregistrate de Casa de Pensii. Dacă este necesar și posibil potrivit legislației, stagiul poate fi completat prin cumpărarea vechimii. În situația în care această variantă nu este accesibilă financiar, persoanele vizate pot solicita evaluarea eligibilității pentru venitul minim de incluziune și pentru alte forme de sprijin social.