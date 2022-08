În prezent, deține și operează șapte companii private și un portofoliu de proiecte care valorează 5 miliarde de dolari. Cardone, care a devenit milionar datorită investițiilor în imobilare, are un sfat pentru cei care vor să investească în case, potrivit CNBC.

Deși recunoaște că îi place să investească în imobiliare. Cardone spune că a învățat că achiziționarea unei case, doar pentru a locui în ea, nu este întotdeauna o investiție grozavă.

A deține o casă înseamnă, de fapt, mai multe cheltuieli

„Mi-am dat seama de acest lucru în 2003, când eram proaspăt căsătorit și soția mea abia născuse. Mi-am cumpărat casa de vis în Los Angeles. Dar, odată cu trecerea timpului, nu vedeam niciun profit pentru banii sau timpul pe care i-am investit în această casă. Așa că am vândut-o și am folosit banii pentru a cumpăra proprietăți pe care le-am închiriat, iar eu am redevenit chiriaș”, a precizat el.

Cardone susține în continuare dreptul de proprietate, dar explică el, acum are trei case – dintre care două le închiriază, iar în a treia locuiește.

„În cele din urmă, pentru mulți oameni, a deține o casă înseamnă, de fapt, să scoată mai mulți bani din buzunare”, afirmă el.

Nu e o investiție înțeleaptă, mai ales cu o inflație în creștere

Cardone explică și de ce cumpărarea unei case nu ar fi o investiție înțeleaptă, mai ales acum, cu o inflația în creștere și prețurile tot mai mari ale caselor.

1. Costurile devorează profiturile

Să presupunem că ați cumpărat o casă cu 100.000 dolari și ați plătit un avans de 5.000 dolari. După zece ani, vindeți casa cu 200.000 de dolari. Dar ați uitat să calculați costurile care vin odată cu achizițonarea locuinței. Iată care sunt acestea:

O dobândă de 6% pe zece ani, în fiecare an, înseamnă 60.000 de dolari

Impozitele pe proprietate, de 2% în fiecare an, timp de zece ani, înseamnă alți 20.000 de dolari

Taxele imobiliare de 6% înseamnă 6.000 dolari

Costul total înainte de întreținere – 86.000 dolari

Toate astea vă lasă cu un profit net de 14.000 dolari (sau 14%) din acei 100.000 dolari.

Nu cumpărați o casă așteptând să obțineți un profit!

O regulă generală care trebuie reținută este că veți cheltui aproximativ 1% din prețul de achiziție al casei pentru întreținere, în fiecare an, dar aceste taxe pot fi mai mari în perioadele de inflație ridicată.

Cel mai important este să nu cumpărați o casă așteptând să obțineți un profit! Ar fi bine să o cumpărați doar când aveți suficiente venituri, fie că sunt pasive sau active, pentru a finanța costul ipotecii și impozitele.

2. Niciun flux de numerar nu te face dependent de piață

Adevăratele investiții imobiliare oferă un venit pasiv lunar sau un flux de numerar după plata ipotecii, a impozitelor pe proprietate și a întreținerii.

Cumpărați o proprietate doar atunci când găsiți un adevărat chilipir, adică o casă care se vinde cu mult sub valoarea sa!

Când ar fi bine să cumpărați o locuință

Cardone consideră că nu trebuie cumpărată o casă decât în momentul în care ne putem permite să „irosim bani”. În opinia sa, în cel mai bun caz, o casă poate oferi stabilitate și o oarecare siguranță.

Cu toate acestea, afirmă el, dacă vreți să faceți mai mulți bani, există mai multe opțiuni profitabile, cum ar fi investițiile pe bursă.

„Nu cred că a deține o casă ar trebui să facă parte din „visul american”. De fapt, o casă este doar un loc în care stăm și există întotdeauna costuri suplimentare”, susține el.