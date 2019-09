Comisia Naţională de Programe şi Politici a PLUS, formaţiunea politică a fostului premier Dacian Cioloş, vine cu măsurile pe care doreşte să le adopte dacă va ajunge la guvernare. Este o vorba de o listă de măsuri ce trebuie luate pentru a redresa statul român, cap de listă fiind chiar modificarea Constituţiei pentru a evita crizele politice interminabile cauzate de neclarităţile acesteia, a declarat Cioloş la Digi24.

Dacian Cioloş spune că, deşi partidul său este acuzat de imaturitate politică, este de fapt o formaţiune care are maturitatea de a veni cu un program, denumit PLUS ACUM, prin care îşi doreşte să demareze reformarea administraţiei, dar şi o reformă constituţională.

„Avem o Constituție care nu mai este adaptată la realitățile politice și sociale pe care le trăim astăzi. Avem nevoie de măsuri de curățare și de igienă. O parte dintre ele le-am anunţat astăzi, cu colegii de la PLUS, ca să arătăm că știm ce avem de făcut, că știm ce vrem să facem, dar lucrurile pot fi făcute în condițiile în care avem o majoritate în Parlament. PLUS are maturitatea de a spune ce trebuie făcut pentru România, nu pentru a păstra interesele parlamentarilor. Avem maturitatea de a pune pe masă un program, cu măsuri imediate, cu ceea ce ar trebui făcut.

Am lansat astăzi acest program, PLUS ACUM, în care arătăm o parte din măsurile urgente care ar trebui puse în aplicare de un viitor guvern. Arătăm că știm ce avem de făcut, că suntem gata să ne asumăm guvernarea, dar e firesc să dorim să avem o majoritate. Un guvern guvernează cu sprijin în Parlament, pentru că așa este construită democrația, nu guvernează de capul lui. Noi am trăit această experiență în 2016, când aveam de gând să venim cu un proiect de reformă pentru administrația publică ale cărei rezultate le vedem: incompetență, corupție, politizare, birocratizare. Ni s-a spus foarte clar atunci: «Lăsați-o baltă! E an electoral, nu asta e prioritatea noastră!». Guvernul PSD ALDE a putut face toate mizeriile pentru că a avut o majoritate. Cu majoritatea asta să guvernăm și să schimbăm România?“, a declarat Dacian Cioloş.

Printre cele mai importante măsuri ale programului publicat de PLUS amintim:

echilibrarea raportului dintre puterea executivă și cea legislativă prin introducerea a două noi cazuri de dizolvare a Parlamentului

reducerea numărului de parlamentari, prin modificarea legislației electorale

modificarea modului de desemnare a arbitrilor, CCR și Avocatul Poporului, pentru profesionalizarea și depolitizarea ambelor instituții

vot uninominal în două tururi pentru primari și președinți de Consiliu Județean

reforma administrației centrale prin reducerea numărului de ministere în urma clarificării, standardizării și raționalizării mandatelor și obiectivelor instituțiilor centrale

revenirea de urgență asupra modificărilor votate de majoritatea PSD-ALDE cu privire la Codul Penal, Codul de Procedură Penală și Legile Justiției, incluzând desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție și reforma modului de desemnare a conducerilor Parchetului General, DNA și DIICOT, în mod absolut independent de factorul politic

măsuri care privesc siguranţa elevilor în şcoli şi asigurarea transportului acestora în siguranţă către unităţile şcolare

demararea unui program național de formare continuă a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar prin pregătirea a peste 10 000 de formatori (Casa Corpului Didactic, ONG-uri și companii partenere)

demararea unui Program Național de Modernizare a Infrastructurii din Sănătate pe 10 ani, cu finanțare din fonduri europene, de la bugetul de stat și din fonduri private, în colaborare cu instituții financiare internaționale

prioritizarea achizițiilor de automobile electrice, hibride și cele pe combustibili alternativi (CNG/ LNG)

abrogarea imediată a OUG 114/2018 și adoptarea de urgență a unui nou act normativ pentru asigurarea predictibilității pentru atragerea de investiții și dezvoltarea sectorului energetic prin continuarea liberalizării prețurilor, cu protecția adecvată a consumatorilor casnici vulnerabili

regândirea și chiar desființarea programelor de cheltuieli realizate arbitrar și fără prioritizare și fundamentare (ex: PNDL), precum și generalizarea bugetării pe bază de performanță

stabilirea unui cadru strategic de cooperare cu Marea Britanie după Brexit, aliniat cu cadrul general de cooperare pe care-l va adopta UE cu fostul său stat-membru

modificarea legii afacerilor europene (373/2013) pentru a modifica sistemul de nominalizări în funcții publice europene în special în ceea ce privește nominalizarea comisarului român care trebuie să țină cont de rezultatul alegerilor europene

Te-ar putea interesa și: