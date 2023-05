Surse politice informate au precizat că premierul Nicolae Ciucă îşi depune mandatul pe 26 mai. Liderul PNL nu vrea să preia portofoliul Apărării însă se gândeşte la varianta de a fi vicepremier în noul Executiv.

Cele două partide din coaliţie, PSD şi PNL, care se reunesc în şedinţe marţi vor decide ce ministere vor fi comasate, o şedinţă a coaliţiei de guvernare urmând să aibă loc miercuri.

Premierul Nicolae Ciucă este hotărât ca pe 26 mai să îşi depună mandatul, pentru a se face rocada guvernamentală, au precizat sursele politice, care arată că liderul PNL nu vrea să preia ministerul Apărării în noul Executiv condus de Marcel Ciolacu, dar se gândeşte la varianta funcţiei de vicepremier.

Protocolul coaliției se va renegocia

PNL şi PSD vor discuta în şedinţele conducerilor de marţi despre comasarea ministerelor, astfel că cel mai probabil protocolul coaliţiei va fi denunţat şi se va renegocia, au mai spus sursele. O şedinţă a coaliţiei va avea loc miercuri, după ce liderii celor două formaţiuni vor lua mandatul de la partide pentru negocierea rotativei guvernamentale.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, le-a transmis liberalilor în şedinţa informală de la Vila Lac că îşi asumă orice greşeală pe timpul guvernării, dar nu îşi va asuma niciodată că nu a guvernat bine.

El le-a cerut să schimbe perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentală, au precizat surse liberale pentru News.ro.

”Îmi asum orice greşeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine. Am reuşit o guvernare stabilă timp de un an şi jumătate, am evitat criza şi am recâştigat credibilitatea în faţa partenerilor externi”, le-a spus preşedintele PNL liderilor de filiale veniţi la Bucureşti pentru şedinţa conducerii partidului de marţi.

Rocada, o responsabilitate

Ciucă le-a cerut liberalilor să schimbe un pic perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentală.

„Să ne gândim în primul rând la public, la cetăţenii României şi la aşteptările lor şi de abia în al doilea rând la beneficiile noastre ca partid”, a spus preşedintele PNL.

Nicolae Ciucă a mai afirmat că rocada guvernamentală este ”o responsabilitate faţă de ţară”.

”Ce vrem să facem? Intrăm într-un proiect de ţară ca cel mai consistent partid, care a luat cele mai grele decizii în istoria României sau ne ghidam să luăm ministerele cu cei mai mulţi bani? Intrăm ca o echipă sau nu?”, le-a mai spus liderul PNL preşedinţilor de organizaţii.