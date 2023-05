Premierul Nicolae Ciucă a vorbit, luni seara, despre rocada guvernamentală ce va avea loc la finalul acestei luni. Liderul PNL a ținut să precizeze că rocada guvernamentală este o responsabilitate față de țară.

Nicolae Ciucă, mesaj important pentru liderii PNL

Premierul le-a transmis liberalilor în şedinţa informală de la Vila Lac că în primul rând trebuie să se gândească la cetățenii României și la așteptările lor și în al doilea rând la beneficiile partidului.

„Rocada guvernamentală este o responsabilitate față de țară. Ce vrem sa facem? Intrăm într-un proiect de țară ca cel mai consistent partid, care a luat cele mai grele decizii în istoria României sau ne ghidam sa luăm ministerele cu cei mai mulți bani? Intrăm ca o echipă sau nu?

Oamenii ne vor judeca în funcție de o întrebare simplă: dacă avem un proiect, dacă avem o echipă, dacă avem o linie directoare. Nu interesează pe nimeni că PNL schimbă cu PSD două ministere sau mai multe.

De aceea, eu vă invit să schimbăm un pic perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentală. Să ne gândim în primul rând la public, la cetățenii României și la așteptările lor și de abia în al doilea rând la beneficiile noastre ca partid.

Îmi asum orice greșeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine. Am reușit o guvernare stabilă timp de un an și jumătate, am evitat criza și am recâștigat credibilitatea în fața partenerilor externi.”, a precizat premierul Nicolae Ciucă, luni seara.

Rocada guvernamentală va fi sfârșitul unei etape din guvernare

Tot luni, Nicolae Ciucă a spus despre rocada guvernamentală, că marchează sfârșitul unei etape din guvernare, însă programele se vor realiza la același ritm ca înainte.

„Și pentru că am spus mai devreme că voi face referire la modul în care nu peste mult timp se va realiza această rocadă, politică, de altfel, așa cum a fost ea asumată în momentul în care, împreună cu președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, am decis ca prima jumătate a acestui proiect de coaliție să aibă la conducerea guvernului un premier liberal, iată-ne ajunși la sfârșit de etapă și urmează cea de a doua, în care vom realiza ceea ce nimeni nu se aștepta cu mai bine de peste un an şi jumătate în urmă, pe de o parte, menținerea acordului politic, asigurarea stabilității coaliției, asigurarea stabilității şi a majorității în Parlament, astfel încât să avem certitudinea că aceste programe pe care noi le-am asumat, fie că vorbim de programul guvernamental, fie că vorbim de Programul Național de Redresare și Reziliență, asumat prin fonduri europene, ce presupune de la sine un amplu program de reforme, să se realizeze.”, a spus Nicolae Ciucă.