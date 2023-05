„Doamnă consilier prezidențial, doamnă președinte a Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule președinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, doamnelor şi domnilor parlamentari, membri ai Guvernului, domnilor președinți ai consiliilor județene, excelențele voastre doamnelor şi domnilor ambasadori, distinşi invitați, sunt onorat să sărbătoresc alături de dvs. cei 30 de ani de la înființarea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. Vă mulțumesc pentru invitația de a lua parte la acest eveniment și vă asigur de întreaga mea admirație și recunoștință pentru munca dvs. depusă zi de zi în slujba cetățenilor României.

Cu prilejul acestui moment aniversar, în care Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România marchează 30 de ani de activitate, doresc să vă transmit la mulți ani, multă sănătate, să aveți puterea de a munci în continuare cu același devotament față de comunitățile pe care le administrați, punând întotdeauna pe primul loc binele cetățeanului.”, a declarat Nicolae Ciucă.

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, un partener important al Guvernului

Premierul a subliniat buna colaborare dintre Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și Guvern.

„Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România reprezintă un partener de bază al Guvernului, iar dialogul constant dintre dvs. și reprezentanții autorităților administrației publice centrale a condus mereu la identificarea celor mai productive și benefice soluții pentru comunitățile locale. Fac o paranteză și doresc să subliniez că împreună cu domnul președinte, împreună cu echipa dumnealui de management, de conducere a uniunii, am avut întâlniri periodice, angajându-ne la o anumită ritmicitate a acestor întâlniri de la începutul mandatului.

Iar acestea s-au dovedit a fi în beneficiul amândurora, în beneficiul ambelor instituții, și a Guvernului și a Uniunii, pentru că am reușit în felul acesta să aflăm nevoile reale ale cetățenilor din teritoriu, am putut să planificăm vizite în aproape toate județele şi să coordonăm în felul acesta modul în care ne complementăm de la nivelul autorității locale la nivelul autorității centrale, ne sprijinim și să facem în așa fel încât să nu închidem bugetul de stat pe consiliile județene.”, a spus acesta.

Șeful Executivului a subliniat că cele două instituții au un scop comun, și anume oferirea de servicii publice de calitate.

„O bună guvernare presupune acțiunea conjugată și integrată a administrației publice centrale şi a administrației publice locale, obiectiv comun fiind realizarea interesului public și prestarea la cel mai înalt standard a serviciilor esențiale pentru cetățeni. Acest parteneriat presupune o strânsă colaborare, o susținere reciprocă și o partajare justă a competențelor și resurselor. Practic, săptămâna trecută, am participat la o activitate în care am putut să vedem în teren modul în care obiective, proiecte care au fost promovate de la nivelul instituțiilor centrale și înmânate în responsabilitatea autorității locale spre execuție, şi se derulează foarte bine, cum, de altfel, am văzut proiecte asumate și inițiate de la nivelul autorităților locale și transmise către autoritățile centrale, către diferite ministere întru execuție și funcționează foarte bine.

Practic, prin ceea ce s-a realizat prin Ordonanțele 88 și 101, dacă nu mă înșel, s-a făcut în așa fel încât aceste proceduri și acest mod de descentralizare să înceapă să producă efecte și, din punctul meu de vedere, așa cum am văzut în teren, funcționează foarte bine. Practic, scopul nostru comun este acela de a oferi cetățenilor României servicii publice de calitate.

Practic, scopul nostru comun este acela de a oferi cetățenilor României servicii publice de calitate, iar structura din care dvs. faceți parte reprezintă vocea cetățenilor din județe pe care le reprezentați, pe care îi reprezentați, motiv pentru care propunerile venite din partea dvs. au fost tratate cu importanța cuvenită la nivelul Guvernului României și sunt convins că, așa cum domnul președinte Marcel Ciolacu a menționat public, se va continua aceeași abordare și în viitoarea guvernare. Despre modul în care se va produce rocada, am să vorbesc la sfârșit, pentru că este important să auziți același proiect derulându-se de la ambii lideri ai partidelor.”, a declarat acesta.

România are nevoie de fonduri europene pentru a-și dezvolta infrastructura

Nicolae Ciucă a vorbit, de asemenea, despre importanța accesării fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii românești.

„Dvs. reprezentați un garant al democrației la nivel județean, conform principiilor descentralizării și autonomiei locale ce stau la baza luării deciziilor în acord cu valorile comunităților pe care le administrați. În ciuda crizelor care au marcat ultimii ani, v-ați remarcat prin investiții realizate în obiectivele de interes județean ce au scopul de a asigura dezvoltarea, prosperitatea și bunăstarea pentru comunitățile dvs. Consiliile județene au semnat contracte de finanțare în cadrul programelor operaționale cu o valoare de peste trei miliarde de euro, cea mai mare parte reprezentând fonduri europene. Iar aici, domnul ministru Cseke a fost un promotor al acestor proiecte și îi mulțumesc pentru modul în care a insistat de fiecare dată să derulăm împreună și să marcăm începerea fiecărui program, astfel încât să se identifice această colaborare dintre autoritățile centrale și cele locale.

Prin accesarea de fonduri europene în cadrul acestor programe se vor realiza ample procese de digitalizare în administrație, investiții în înființarea, dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public, investiții în construirea, reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelei de drumuri județene. Totodată, proiectele depuse de consiliile județene în cadrul componentelor Planului Național de Redresare și Reziliență vor avea menirea de a dezvolta și moderniza infrastructura la nivel județean, în special infrastructura spitalicească, prin investițiile ce urmează a fi realizate în cadrul spitalelor județene. Am remarcat și proiectele consiliilor județene aferente programelor finanțate din fonduri guvernamentale, respectiv Programul Național de Dezvoltare Locală, în cadrul căruia sunt finanțate obiective în valoare de peste șase miliarde de lei, și Programul Național de Investiții Anghel Saligny, prin care vor fi finanțate obiective cu o valoare totală de peste cinci miliarde de lei.

Ca atare, consider că împreună vom reuși, în continuare, să luăm cele mai bune decizii și să ducem la capăt cele mai curajoase proiecte pentru a implementa reformele asumate la preluarea guvernării și a oferit cetățenilor României perspectiva că acest proces va continua și în guvernarea viitoare, că prin această stabilitate politică nu vom face nimic altceva decât să asigurăm țării noastre acel proces de modernizare și dezvoltare așteptat de către toți românii.”, a declarat șeful Executivului.

Rocada guvernamentală reprezintă sfârșitul unei etape

Nicolae Ciucă a spus despre rocada guvernamentală, care se va realiza la sfârșitul acestei luni, că marchează sfârșitul unei etape din guvernare, însă programele se vor realiza la același ritm ca înainte.

„Și pentru că am spus mai devreme că voi face referire la modul în care nu peste mult timp se va realiza această rocadă, politică, de altfel, așa cum a fost ea asumată în momentul în care, împreună cu președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, am decis ca prima jumătate a acestui proiect de coaliție să aibă la conducerea guvernului un premier liberal, iată-ne ajunși la sfârșit de etapă și urmează cea de a doua, în care vom realiza ceea ce nimeni nu se aștepta cu mai bine de peste un an şi jumătate în urmă, pe de o parte, menținerea acordului politic, asigurarea stabilității coaliției, asigurarea stabilității şi a majorității în Parlament, astfel încât să avem certitudinea că aceste programe pe care noi le-am asumat, fie că vorbim de programul guvernamental, fie că vorbim de Programul Național de Redresare și Reziliență, asumat prin fonduri europene, ce presupune de la sine un amplu program de reforme, să se realizeze.

Domnul președinte Marcel Ciolacu a făcut referire mai devreme la sceptici. Eu nu am să fac referire la sceptici și aș dori să fac referire la toți cei care vor să înțeleagă faptul că fără o majoritate parlamentară solidă nu am fi reușit să parcurgem dezbaterea și analiza parlamentară pe proiectele de lege care au asigurat liniile de reformă asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Și de aici încolo avem nevoie de această majoritate și de aici încolo avem nevoie de același ritm și aceeași dinamică în actul guvernamental, în aprobarea proiectelor de legi în Parlament, pentru că doar așa ne putem asigura absorbția de fonduri europene pe toate liniile de finanțare. Sigur, anul acesta se încheie una dintre ele. Ne rămân două: Planul Național de Redresare și Reziliență şi Fondurile de coeziune pentru Cadrul Multianual 2021-2027. Totodată, anul trecut am început procesul de aderare la OCDE, care presupune de la sine un program și un proiect complex de reforme ce se aliniază şi se complementează perfect cu reforma din PNRR.”, a afirmat el.

Consensul politic, esențial pentru dezvoltarea țării

Premierul a subliniat, de asemenea, importanța existenței unui consens politic în vederea dezvoltării României.

„Ca atare, doamnelor și domnilor, avem nevoie de tot ceea ce înseamnă consens politic nu pentru noi partidele politice, nu pentru noi liderii politici, nu pentru cineva anume, ci pentru ceea ce înseamnă așteptarea cetățenilor pentru tot ceea ce înseamnă proiectul de țară, astfel încât să menținem ritmul de dezvoltare pe care România l-a obținut în condiții deosebit de dificile, anul trecut și anul acesta, pe un trend pozitiv, pentru care nu avem scuze dacă nu îl menținem.

Ca atare, în final, știind că, dincolo de parteneriatul nostru politic, avem parteneriatul guvernamental, parteneriatul administrativ între administrația locală, reprezentată de dumneavoastră președinții consiliilor județene, Uniunea Municipiilor, Uniunea Orașelor, Uniunea Comunelor, care au fost de asemenea partenerii noștri în tot ansamblul şi sunt convins că vom continua, așa cum spuneam, să menținem acest tempo al bunei colaborări şi aceeași dinamică a implementării proiectelor.

Vă mulțumesc pentru întreaga activitate pe care am desfășurat-o împreună. Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți fiecare dintre dumneavoastră în teritoriu. Vă doresc multă putere de muncă, sănătate, succes și la mulți ani UNCJR!”, a conchis Nicolae Ciucă.