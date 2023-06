Potrivit BBC, momentan, cauza distrugerii barajului Nova Kahovka din Ucraina este neclară, dar, zilnic, apar noi ipoteze despre modul în care ar fi putut fi aruncat în aer.

De exemplu, Norsar, reţeaua seismică din Norvegia, susține ferm că semnalele seismice înregistrate în Bucovina, România, la 620 km distanţă de Nova Kahovka, Ucraina, indică faptul că o explozie a avut loc marţi, 6 iunie 2-23, la ora 02:54. Momentul şi locaţia undelor seismice coincid cu prăbuşirea barajului din Ucraina. Magnitudinea estimată a cutremurului a fost între 1 şi 2, la o adâncime de 0 kilometri.

„Datele de la staţiile seismice regionale arată semnale clare marţi, 6 iunie, la ora locală 2:54 (01:54, ora Norvegiei). Ora şi locaţia (coordonate: 46.7776, 33.37) coincid cu relatările din mass-media despre prăbuşirea barajului Kahovka. Semnalele indică faptul că a avut loc o explozie”, a transmis, vineri, instituția respectivă.

Norsar a emis și un grafic ce prezintă semnalele recepţionate de la reţeaua seismică din Bucovina (BURAR), o staţie care se află la aproximativ 620 km de barajul respectiv.

Potrivit Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCFFP), BURAR este alcătuită din zece staţii, echipate cu senzori seismici instalaţi în foraje la adâncimi cuprinse între 30 m şi 50 m, distribuite pe o suprafaţă de cinci km2.

BURAR a fost instalată în urmă cu 11 ani, în cadrul colaborării româno – americane dintre INCDFP şi Centrul de Aplicaţii Tehnice al Forţelor Aeriene Americane. Datele înregistrate sunt transmise în timp real prin satelit la Centrul Naţional de Date din Bucureşti.

Conform sursei citate anterior, doar o cantitate impresionantă de explozibili ar fi putut produce semnalul seismmic detectat la circa 620 de kilometri distanţă.

Mai multe persoane și-au pierdut viața din cauza inundațiilor provocate de distrugerea barajului de la Nova Kahovka, incident care a dus la inundarea a 30 de localități ucrainene și a peste 10.000 de hectare de terenuri agricole. Ministerul Apărării din Ucraina a transmis, de altfel, că mii de animale s-au înecat în urma inundațiilor, iar majoritatea oamenilor au rămas blocați în casele lor.

În imaginile care circulă pe rețelele sociale se poate observa cum oamenilor blocați în case li se aruncă sticle cu apă potabilă din elicopter.

