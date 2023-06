Marți, 6 iunie 2023, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că și-a început ziua cu o şedinţă de urgenţă a Consiliului Naţional pentru Securitate şi Apărare, care a fost urmată de o ședință de urgență a Statului Major, fiind așteptată o întrunire oficială a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Acesta a vorbit, totodată, despre distrugerea barajului Kahovka, incident pe care nu și-l asumă nici soldații ucraineni, nici militarii ruși. El a dat asigurări că va găsi o modalitate de a restabili normalitatea în Ucraina, după expulzarea „rusciştilor” (cuvânt rezultat din contopirea termenilor „rus” şi „fascist”), din toate regiunile ucrainene, de la Herson la Dnipropetrovsk și de la Mykolaiv la Crimeea.

„Dezastrul de la centrala hidroelectrică Kakhovka cauzat de teroriştii ruşi nu va opri Ucraina şi pe ucraineni. Noi tot ne vom elibera pământul. Şi fiecare act de terorism rusesc creşte doar valoarea daunelor pe care Rusia le va plăti pentru faptele sale, nu şi şansele ca ocupanţii să rămână pe pământul nostru.

Faptul că Rusia a distrus intenţionat acumularea de la Kakhovka, care este de o importanţă critică, în special pentru asigurarea apei în Crimeea, indică faptul că ocupanţii ruşi şi-au dat seama deja că va trebui să fugă şi din Crimeea. Ei bine, Ucraina va recâştiga tot ce îi aparţine. Şi va face Rusia să plătească pentru ce a făcut”, a spus Volodimir Zelenski în cadrul unui videoclip postat pe canalul de Youtube „Biroul Președintelui Ucrainei”.

Preşedintele Ucrainei le-a transmis sincere mulțumiri salvatorilor, militarilor și reprezentanţilor comunităţilor locale care ajută ucrainenii din zonele inundate din cauza „atacului terorist rusesc”. Conform lui, Guvernul de la Kiev va face totul pentru a salva oamenii şi pentru a le asigura apă potabilă.

„Oricât ar fi de greu, trebuie să ajutăm oamenii. Lumea întreagă va auzi despre această crimă de război a ruşilor, această crimă de ecocid (dezastru ecologic). Distrugerea intenţionată a barajului şi a altor facilităţi ale hidrocentralei de către ocupanţii ruşi reprezintă o bombă de distrugere în masă în ceea ce priveşte mediul.

De dragul propriei siguranţe, lumea ar trebui să arate acum că Rusia nu va scăpa cu o astfel de teroare. Şi sunt recunoscător tuturor liderilor şi statelor, tuturor naţiunilor şi organizaţiilor internaţionale care au sprijinit Ucraina şi sunt gata să ajute poporul nostru şi eforturile de dez-ocupare. Procurorul general a apelat deja la Biroul Procurorului Curţii Penale Internaţionale pentru a implica justiţia internaţională în investigaţia exploziei de la baraj”, a afirmat el.

Volodimir Zelenski a precizat, totodată, că a discutat personal cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, despre ce s-a întâmplat în zona sudică Kakhovka şi despre situaţia generală de la centrala nucleară de la Zaporojie. Potrivit spuselor sale, Rafael Grossi va efectua o nouă vizită oficială în Ucraina.

„Doar eliberarea completă a pământului ucrainean de ocupanţii ruşi va garanta că astfel de acte de terorism nu se vor mai întâmpla. Rusia foloseşte orice pentru teroare – orice obiect. Statul terorist trebuie să piardă”, a adăugat el.

Spre final, Volodimir Zelenski le-a transmis mulțumiri soldaților ucraineni din Bakhmut.

„Am vorbit cu Dmytro Kuleba privind distrugerea barajului de la Kakhovka. Sprijinul exprimat pentru poporul ucrainean, ale cărui vieți sunt în pericol ca urmare a acestui atac fără sens, care este noua dimensiune a atrocităților rusești.

Făptuitorii vor fi trași la răspundere pentru această încălcare a dreptului umanitar internațional”, a scris, marți, Josep Borrell, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, pe contul său de Twitter.

