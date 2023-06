Un cutremur de aproape 5 grade a zguduit centrul Greciei

Un cutremur cu magnitudinea 4,8 s-a produs în apropierea orașului Atalanti din centrul Greciei, în jurul orei locale 15:30. Nu au fost raportate pagube în urma cutremurului, care a fost resimțit și în Atena. Cutremurul a avut o adâncime de 13,6 km, iar epicentrul a fost la 13 km sud-vest de Atalanti.

Institutul Euro-Mediteranean a raportat o magnitudine de 4,9.

Cutremurul a fost resimțit în special în regiunile Boeotia, Phocis și Fthiotida. După cum a declarat primarul din Lokron, Thanasis Zekendes, pentru SKAI News, cutremurul s-a produs în apropierea satului Exarchos, dar până în prezent nu au fost raportate pagube.

Efthymios Lekkas președintele Organizației grecești de planificare și protecție împotriva cutremurelor (OASP) a făcut apel la locuitorii din zonă să își păstreze calmul, să nu se apropie de casele vechi, dar și de zonele în care există riscul de alunecări de teren.

El a precizat pentru sursa citată că este încă prea devreme pentru a spune dacă cutremurul a fost cel principal sau urmează altul mai mare.

„Regiunea produce astfel de cutremure, iar acest lucru este pozitiv. Se încadrează în cadrul seismicității normale din zonă”, a explicat el, potrivit Greek Reporter.

Un cutremur mai puternic, cu magnitudinea de 5,2 grade, a zguduit în martie insula Kythera din sudul Greciei.

Grecia ar putea fi lovită de un cutremur puternic

Grecia ar putea fi lovită de un cutremur de mare magnitudine precum cel care a devastat Turcia și Siria, au declarat cel puțin doi oameni de știință greci.

Previziunile seismologice au fost făcute în timpul unor conversații despre impactul dezastrului natural din Turcia și Siria. Profesorii și-au exprimat îngrijorarea că un cutremur la fel de mare ar putea afecta Grecia cândva în viitor.

Vorbind în două interviuri separate, profesorii Konstantinos Synolakis și Costas Papazachos au tras concluzii similare atunci când au evaluat istoricul activității seismice din regiunea Greciei.

Grecia se află într-o regiune cu activitate seismică ridicată. Cu toate acestea, marea majoritate a cutremurelor nu provoacă pagube sau victime.

Țara este situată într-o zonă de graniță geologică complexă în estul Mediteranei, între plăcile africană și eurasiatică. Partea de nord a Greciei se află pe placa eurasiatică, în timp ce partea de sud se află pe placa Mării Egee.

Placa Mării Egee se deplasează spre sud-vest în raport cu placa eurasiatică cu aproximativ treizeci de milimetri (un inch) pe an, în timp ce placa africană se deplasează spre nord, alunecând sub placa Mării Egee cu o rată de aproximativ patruzeci de milimetri (1,6 inch) pe an.