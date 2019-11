Companiile din domeniile farmaceutic, agricultură, IT, FMCG și auto sunt, pe piața românească, principalii organizatori de evenimente corporate pentru angajați, clienți sau parteneri, printre care conferințe, incentive sau team building-uri. Dacă până acum 10 ani, firmele organizau exclusiv sau în principal evenimente în țară, în prezent, datorită multitudinii de zboruri low-cost, optează din ce în ce mai mult pentru evenimente externe – atât întâlniri de afaceri, cât și proiecte de tip incentive, Roma, Londra, Paris, Amsterdam și Berlin numărându-se printre destinațiile favorite, potrivit unui studiu al Aerotravel, companie specializată în turismul de business și unic reprezentant în România al Travel Leaders, cea mai mare rețea de agenții din SUA.

Topul companiilor care acordă o importanță deosebită evenimentelor este condus de domeniile farmaceutic, agricultură, IT, FMCG și auto. „Putem remarca o creștere susținută pe segmentul IT, care se explică atât prin dezvoltarea spectaculoasă a acestei industrii în Romania, cât și prin profilului angajaților IT, care sunt tineri, inteligenți, sofisticați și demanding„, a declarat Antonio Nițu, directorul general al Aerotravel.

În urmă cu 10 ani, România era în plină criză economică, iar linia de buget corespunzătoare evenimentelor corporate a fost una dintre cele mai afectate, în condițiile în care companiile căutau soluții financiare pentru menținerea unui capital de lucru suficient pentru a-și putea susține activitatea de bază. Totuși, deși piața se contractase puternic, companiile din pharma și FMCG găseau, chiar și în acele condiții, resurse pentru evenimente, deoarece motorul acestora este o forță de vânzări nu doar foarte mare, ci și foarte bine instruită și motivată.

Acum 10 ani, pretențiile companiilor nu erau foarte mari în materie de organizare de evenimente, majoritatea mulțumindu-se cu pachete simple, care includeau cazare, transport, transferuri și masă. Evident, criza nu era singurul motiv pentru care cerințele nu erau foarte elaborate. Pe atunci, România putea fi considerată o piață emergentă și din punct de vedere al evenimentelor corporate. În prezent, companiile au strategii de comunicare, vânzări și training complexe și sofisticate, din care declină planuri coerente de evenimente corporate. „Imaginați-vă un eveniment la care 40 de autocare au transportat mii de persoane, străbătând peste 2.000 km în 48 de ore”, a arătat directorul companiei.

Există cazuri în care, într-o săptămână, Aerotravel desfășoară chiar și 30 de evenimente – cifră care nu le ia in calcul pe cele aflate în pregătire. Astăzi, proiectele M.I.C.E. inedite sunt mai bine primite de clienții corporate, deoarece au realizat că mentalitatea și așteptările celor cărora li se adresează s-au schimbat. Aceștia cer de la un eveniment nu doar eficiență, adică bifarea obiectivelor de marketing sau HR, ci și transferarea uneia dintre cele mai importante promisiuni ale social media către utilizatorul final: entertainment. „Astfel, anul acesta am organizat pentru un client o petrecere – o cină ieșită din comun, care a reunit arome și gusturi din fiecare cultură reprezentată în sediul regional al companiei multinaționale. Dacă este ușor să găsești un chef care să prepare câte 2 – 3 feluri de bază din câteva țări europene și chiar asiatice, lucrurile sunt o idee mai complicate când ajungem la bucătăria africană, cu adevărat exotică pentru noi”, a povestit Antonio Nițu.

Capitalele europene se află într-o permanentă competiție pentru a se menține în top destinații pentru evenimentele corporate, Roma, Londra, Paris, Amsterdam și Berlin fiind printre cele mai căutate în acest scop. Europa este preferată nu doar datorită accesibilității, ci și pentru că este foarte ofertantă atât din punct de vedere al facilităților, cât și al conceptelor de evenimente: aici poți realiza proiecte unice, cu adevărat ieșite din comun. Un astfel de proiect M.I.C.E. out-of-the-box, care pune accent pe experiențe memorabile, a fost organizat la Londra pentru un client din FMCG. „Am dorit ca, în decurs de doar 4 zile, să le oferim celor 50 de participanți o experiență autentic londoneză, în care să cunoască atât gusturile <<tradiționale>>, rafinate de-a lungul secolelor de maeștrii berari, cât și puterea și viteza trepidantă a marelui city. Astfel, în primele zile am organizat un pub crawl în care am bifat pub-urile de referință din Londra, degustând cele mai sofisticate beri englezești. În a doua parte am vizitat Silverstone, unul dintre cele mai rapide circuite din Formula 1. Aici am organizat o competiție de tip Formula 1, fiecare participant trăind, după cum au recunoscut ulterior, cele mai tari senzații din viața sa, la bordul unui Ferrari sau Aston Martin, cu pedala de accelerație la podea, pe parcursul a 5 ture de circuit”, a spus Antonio Nițu.

În ceea ce privește România, există, în continuare, „destinații clasice” pentru evenimente de amploare, atât datorită proximității de sediile companiilor, cât și serviciilor turistice disponibile: București, Valea Prahovei, Sibiu și Cluj-Napoca. Acestea sunt completate de destinații care urmează harta dezvoltării economice a României (Timișoara și Iași), precum și potențialul redescoperit sau în curs de reconstruire prin investiții semnificative în facilități de cazare și evenimente corporate în Bucovina sau Delta Dunării.

Companiile de transport aerian low-cost au constituit un factor important în redesenarea hărții destinațiilor M.I.C.E. Astfel, după apariția companiilor aeriene low-cost, destinațiile europene, în special capitalele, au devenit mult mai accesibile pentru organizarea de evenimente, conferințe sau team building-uri. Numărul zborurilor pe fiecare destinație a crescut, în timp ce tarifele au scăzut datorită concurenței dintre companiile aeriene low-cost, astfel că, în prezent, clientul corporat are la dispoziție o varietate foarte mare de destinații externe și tarife atractive, care se încadrează în bugetul de evenimente al companiei.

Dacă până acum 10 ani, firmele de pe piața românească organizau exclusiv sau în principal evenimente în țară, în prezent optează din ce în ce mai mult pentru evenimente externe, atât întâlniri de afaceri, cât și proiecte de tip incentive. Din totalul firmelor care organizează evenimente corporate, 40% sunt firme autohtone, cu capital românesc, în timp ce 60% sunt companii cu acționariat străin.

„Evident, soluțiile M.I.C.E. livrate de către agențiile de business travel s-au adaptat nevoilor și așteptărilor clienților, care, asemeni destinațiilor, s-au diversificat și s-au maturizat. Astăzi, nicio companie nu mai organizează evenimente doar pentru a bifa o anumită destinație sau o petrecere <<obligatorie>> de sfârșit de an. Companiile vor să ofere propriilor angajați experiențe memorabile, care să contribuie la coeziunea și motivarea acestora. La nivel global, firmele au înțeles că, pentru a se menține în topul preferințelor clienților, au nevoie de coeziunea angajaților și de o vizibilitate specială, atât în interiorul, cât și în exteriorul organizației. De aceea, pe lângă obiectivele îndrăznețe care țin de dezvoltare și vânzări, companiile au intrat într-o veritabilă competiție pentru a oferi experiențe unice, și nu simple evenimente, iar aici am în vedere nu doar lansările de produse hi-tech, ci și team building-urile marilor jucatori din IT”, a arătat Antonio Nițu.

În funcție de mediul economic, Aerotravel își setează în fiecare an o creștere de 15% – 20% pentru evenimentele corporate. În primele zece luni din acest an, compania a depășit 700 de evenimente organizate, iar cel mai mare dintre ele a avut peste 1.000 de participanți din FMCG și s-a desfășurat în București, în mai multe locații.

