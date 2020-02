Potrivit documentului întocmit de magistrații de la Tribunalul București, la dosar ar exista o înregistrare ambientală în care medicul ar recunoaște că ar fi primit bani. „Relevante, sub aceste aspecte, sunt interceptările realizate în cauză, de unde rezultă recunoaşterea explicită a inculpatului …(…) că în data de …2018, a primit suma de … (…) de la …, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, în sensul de a propune scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar pe perioadă determinată în specialitatea … realizată (și) prin propunerea spre aprobare a statelor de funcții, respectiv pentru a asigura câștigarea acestui concurs de către denunțătoare”, se precizează în documentul citat de Antena3.

De ce este doctorul Beuran un pericol public?

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, Mircea Beuran ar fi tergiversat rezolvarea problemei legate de obținerea postului, deși i-a întreținut permanent iluzia denunțătoarei cum că ar fi posibil să îi fie, într-un final, satisfăcute cerințele. Dezvăluirile au fost făcute în motivarea judecătorului care a decis, în data de 14 februarie, ca profesorul Mircea Beuran să fie arestat la domiciliu pentru 30 de zile.

”Sub aspectul pericolului concret pentru ordinea publica judecătorul are in vedere gravitatea deosebită a infracțiunii de care inculpatul este acuzat, de natură să determine o puternică tulburare socială, o stare de neliniște si insecuritate in rândul colectivității generate de faptul ca persoane bănuite de comiterea unor astfel de infracţiuni ar putea fi judecate in stare de libertate şi de gravitatea in concret a faptelor comise raportat la modalitatea de săvârşire.Totodată, raportat la gravitatea faptei, la modul şi circumstanţele de comitere a acesteia, şi luând în considerare şi celelalte împrejurări privitoare la persoana inculpatului, se constată că arestul la domiciliu este necesar pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”, se arată în încheierea deciziei magistraților din 14 februarie.

Exodul medicilor, în atenţia judecătorului de caz

În plus, Mircea Beuran este acuzat că ”a acţionat intenţionat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în scopul eludării acestora, în sensul „vânzării” unui post (…) și care ar fi trebuit să aibă, mai mult decât oricine, criterii care privesc exclusiv performanța, iar nu „vânzarea-cumpărarea”, contra unor sume de bani, a posturilor în mediul universitar. (…) Este de notorietate faptul că tinerii absolvenţi ai facultăţii de medicină se orientează către state membre ale Uniunii Europene care le asigură un climat normal, firesc de exercitare a profesiei, fără alte condiţionări cu excepţia celor de competenţă, astfel că judecătorul de drepturi şi libertăţi îşi exprimă convingerea, ca în viitor, prin măsuri administrative oneste să fie asigurată egalitatea de şanse pentru toţi candidaţii, fără discriminare sau alte beneficii materiale”.

Într-o discuție ambientală prezentată la dosar drept dovadă, Mircea Beuran este acuzat că s-a prevalat de propria turpitudine și că și-a folosit ascendentul profesional asupra denunțătoarei și i-a sugerat posibilitatea de a încheia toate relațiile de colaborare cu aceasta (într-un mod nefavorabil acesteia, câtă vreme inculpatul era și coordonatorul lucrării de doctorat al martorei). Corupţia din sistem, temă adiacentă la dosar ”Legat de acest aspect, se va observa că, după primirea mitei, inculpatul a tergiversat rezolvarea problemei legate de obținerea postului, deși i-a întreținut permanent iluzia denunțătoarei (timp de peste 1 an!) cum că ar fi posibil să îi fie, într-un final, satisfăcute cerințele. De altfel, nici după discuția (finală și definitorie) din ….2020 (înregistrată în mediul ambiental), în care a recunoscut primirea mitei, inculpatul nu a înțeles să restituie imediat cei …, prețul „vânzării” postului, ci a continuat să îi ofere „speranțe” denunțătoarei”, se arată în motivare. ”Fapta inculpatului este cu atât mai condamnabilă, în contextul corupției din domeniul medical/universitar, cu atât mai mult cu cât nivelul (ridicat) de salarizare al unui medic ar trebui să aibă corespondent în integritatea acestuia. De asemenea, sunt relevante și modul şi împrejurările de comitere a infracțiunii. Astfel, inculpatul a săvârșit infracțiunea în însăși instituția în care lucrează, în biroul său și a primit mita cu o condamnabilă ușurătate. Simptomatică este, în acest sens, lejeritatea cu care inculpatul, în discuțiile pe care le poartă cu martora, alternează afirmațiile relative la atribuțiile sale de serviciu cu cele privind sumele de bani pe care le-a primit cu titlu de mită”, se arată în documentul citat de Antena3.

