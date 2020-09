Bătălie totală cu câteva zile înaintea alegerilor locale. După ce au apărut mai multe dezvăluiri despre aproprierea sa de un personaj controversat, Nicușor Dan contraatacă. Candidatul Dreptei Unite la Primăria Capitalei, PNL și USR-PLUS, face un anunț major.

Contracandidata sa, Gabriela Firea de la PSD, pare să rămână fără replică. Nicușor Dan vine cu una dintre soluțiile importante pentru descongestionarea traficului în București. Anunță angajarea unei importante personalități la Primăria București.

Mai mult, Nicușor Dan dă de pământ cu Firea. „Am un alt subiect pentru conferința noastră de azi. Sunt fericit să vă anunț că în echipa de experți cu care vom lucra la Primăria Capitalei după 27 septembrie o să vină o personalitate mondială a transportului public, domnul Michael Horodniceanu, de origine română, a studiat la Liceul Caragiale.

A emigrat în Statele Unite, a condus transportul public din New York în anii 80 și transportul public din zona metropolitană a New Yorkului, în anii 2000, în total 30 de ani dedicați acestei activități. Este în paralel profesor la New York University. A acceptat să fie consilierul primarului general pentru chestiuni de trafic.

Vreau să fac o remarcă, cine este analogul domnului Horodniceanu în echipa primarului PSD Firea, domnul Marius Coajă, al cărui CV nu l-a văzut nimeni, niciodată, pentru că primarul a refuzat să-l facă public. Ceea ce știm este că a fost condamnat penal pentru furt.

Asta este diferența între actuala administrație și administrația pe care o propunem bucureștenilor după 27 septembrie. Am spus deja, aceste alegeri sunt despre Firea la Primărie sau Firea la pușcărie. Și o să fac tot ce ține de mine și ca bucureștenii să aibă un trafic corect, poluare redusă, apă caldă și căldură, dar și pentru ca această caracatiță de care sunt responsabile toate problemele pe care le-am semnalat să plece din administrația publică din București, acolo unde îi este locul”, a dezvăluit Nicușor Dan.